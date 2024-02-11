Дешевший за лосося, але смаком не поступиться: особливий рецепт хека
Джерело:Господинька
Хек – це чудова опція, коли хочеться посмакувати рибкою та не витрачати багато грошей. Якщо його правильно приготувати, то він смакуватиме не гірше за лосося.
Хек може похизуватися не лише відбірним смаком, а й великою кількістю корисних мікроелементів. Готувати його нескладно, а якщо все зробити правильно – він навіть зможе позмагатися із лососем.
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Рецепт запеченого хека
Час: 1,5 години
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1,6 кілограма хека;
– 2 цибулі;
– пів чайної ложки солі;
– 100 грамів борошна;
– 1 чайна ложка приправи для риби;
– 100 грамів панірувальних сухарів;
– 1 чайна ложка сухого часнику;
– 3 столові ложки майонезу;
– 1 чайна ложка паприки;
– 1 чайна ложка зернистої гірчиці;
– 3 столові ложки рослинної олії;
– 3 яйця.
Приготування:
- Рибу чистимо, видаляємо нутрощі, прибираємо плавці та ріжемо на шматочки. Перекладаємо у форму, посипаємо сіллю, приправою, сухим часником та паприкою.
- Поливаємо рибу олією. Ретельно втираємо спеції та залишаємо на 30 хвилин.
- Беремося за кляр. З'єднуємо яйця з майонезом, додаємо зернисту гірчицю. Борошно та панірувальні сухарі змішуємо окремо.
- Застеляємо деко пергаментом, змащуємо його олією. Замариновану рибу обвалюємо в сухарях з мукою, а потім – у яєчній суміші. Викладаємо рибу на деко.
- Ще один шматок пергаменту змочуємо у воді та накриваємо ним рибу.
- Запікаємо при 180 градусах приблизно 30 хвилин.
Смачного!Готуємося до Дня Валентина: ароматне печиво у формі серця.