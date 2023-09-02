На лаваш чи в тортилью: рецепт курчати Хулі-хулі

Попри дивну назву, ця страва може посісти неабияке місце серед ваших улюблених. Особливим рецептом поділився шеф-кухар Алекс Якутов.

Курча Хулі-хулі – цікавий варіант приготування ніжного м'яса в особливому маринаді з персикового соку. Така страва чудово підійде як до барбекю, так і для домашніх посиденьок з друзями.

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Курятина виходить надзвичайно ніжною, соковитою, а смак ви забудете ще не скоро.

Курча Хулі-хулі в лаваші

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 2

– 250 грамів персикового соку;– 120 грамів соєвого соусу;– 2 ложки цукру;– 1 ложка імбиру;– 1 ложка часнику;– 1 чайна ложка солі;– 3 ложки кетчупу.– 300 грамів нектаринів;– половина червоної цибулі;– половина солодкого перцю;– чилі перець;– 1 ложка м'яти;– 1 ложка кінзи;– 1 ложка меду;– сік лайма;– дрібка солі.

Приготування:

Беремо курча та миємо його, просушуємо паперовими рушниками.

Для маринаду змішуємо всі рідкі інгредієнти, додаємо спецій та дрібно нарізаний імбир та часник.

Маринуємо курчата та викладаємо їх на мангал, або в духовку.

Запікаємо до готовності, періодично знову змащуючи їх маринадом.

На грилі обсмажуємо лаваш або тортилью.

Для сальси нарізаємо всі овочі дрібними кубиками, зелень – дрібно січемо ножем. Заправляємо соком лимона та медом, додаємо спецій на смак.

Викладаємо на лаваш шматочки курчати, додаємо сальсу та поливаємо улюбленими соусами.

Смачного!

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