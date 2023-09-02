На лаваш чи в тортилью: рецепт курчати Хулі-хулі
2 вересня 2023, 09:22Читать новость на русском
Джерело:Алекс Якутов
Попри дивну назву, ця страва може посісти неабияке місце серед ваших улюблених. Особливим рецептом поділився шеф-кухар Алекс Якутов.
Курча Хулі-хулі – цікавий варіант приготування ніжного м'яса в особливому маринаді з персикового соку. Така страва чудово підійде як до барбекю, так і для домашніх посиденьок з друзями.
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Курятина виходить надзвичайно ніжною, соковитою, а смак ви забудете ще не скоро.
Курча Хулі-хулі в лаваші
- Час: 40 хвилин
- Порції: 2
– 250 грамів персикового соку;
– 120 грамів соєвого соусу;
– 2 ложки цукру;
– 1 ложка імбиру;
– 1 ложка часнику;
– 1 чайна ложка солі;
– 3 ложки кетчупу.
Для сальси:
– 300 грамів нектаринів;
– половина червоної цибулі;
– половина солодкого перцю;
– чилі перець;
– 1 ложка м'яти;
– 1 ложка кінзи;
– 1 ложка меду;
– сік лайма;
– дрібка солі.
Приготування:
- Беремо курча та миємо його, просушуємо паперовими рушниками.
- Для маринаду змішуємо всі рідкі інгредієнти, додаємо спецій та дрібно нарізаний імбир та часник.
- Маринуємо курчата та викладаємо їх на мангал, або в духовку.
- Запікаємо до готовності, періодично знову змащуючи їх маринадом.
- На грилі обсмажуємо лаваш або тортилью.
- Для сальси нарізаємо всі овочі дрібними кубиками, зелень – дрібно січемо ножем. Заправляємо соком лимона та медом, додаємо спецій на смак.
- Викладаємо на лаваш шматочки курчати, додаємо сальсу та поливаємо улюбленими соусами.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати кабачкові нагетси в духовці.