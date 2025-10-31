Мексиканський гарбузовий пунш – це напій, який точно повинен бути на вашій вечірці. Він дуже простий у приготуванні і додасть святу особливих ноток, розповідає 24 Канал з посиланням на "Смак".

Читайте також Гелловін 2025: рецепти нереально смачних і моторошних страв з відео

Як приготувати мексиканський гарбузовий пунш?

  • Час: 1 година
  • Порцій: 12

Інгредієнти:
– 2 склянки цукру;
– 4 палички кориці;
– 500 грамів тертої мʼякоті гарбуза;
– 2 лимони;
– 12 склянок води;
– 100 мілілітрів рому (регулювати на свій смак);
– шматочки ананаса для прикраси.

Приготування:

  1. У великій каструлі змішайте воду, цукор і корицю, поставте на середній вогонь і доведіть до кипіння, постійно помішуючи, поки цукор повністю не розчиниться.
  2. Додайте шматочки гарбуза й знову доведіть суміш до кипіння. Тим часом з лимонів зніміть цедру та покладіть її в каструлю.
  3. Варіть напій приблизно 15 хвилин, потім зніміть з вогню й залиште охолоджуватися.
  4. Коли пунш охолоне, процідіть його через сито в глечик і поверніть у нього палички кориці.
  5. Перед подачею розлийте гарбузовий пунш у келихи з льодом, додайте в кожен шматочок ананаса, трохи горіхів, паличку кориці та, за бажанням, трохи рому.

А ще вам можна сподобатися швидкий рецепт пуншу з TikTok city_bartender.

Що швидко приготувати на вечірку?