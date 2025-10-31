Мексиканський гарбузовий пунш – це напій, який точно повинен бути на вашій вечірці. Він дуже простий у приготуванні і додасть святу особливих ноток, розповідає 24 Канал з посиланням на "Смак".
Як приготувати мексиканський гарбузовий пунш?
- Час: 1 година
- Порцій: 12
Інгредієнти:
– 2 склянки цукру;
– 4 палички кориці;
– 500 грамів тертої мʼякоті гарбуза;
– 2 лимони;
– 12 склянок води;
– 100 мілілітрів рому (регулювати на свій смак);
– шматочки ананаса для прикраси.
Приготування:
- У великій каструлі змішайте воду, цукор і корицю, поставте на середній вогонь і доведіть до кипіння, постійно помішуючи, поки цукор повністю не розчиниться.
- Додайте шматочки гарбуза й знову доведіть суміш до кипіння. Тим часом з лимонів зніміть цедру та покладіть її в каструлю.
- Варіть напій приблизно 15 хвилин, потім зніміть з вогню й залиште охолоджуватися.
- Коли пунш охолоне, процідіть його через сито в глечик і поверніть у нього палички кориці.
- Перед подачею розлийте гарбузовий пунш у келихи з льодом, додайте в кожен шматочок ананаса, трохи горіхів, паличку кориці та, за бажанням, трохи рому.
