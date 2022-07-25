Журек – один із найстаріших супів у польській кухні, його тут куштують ще з 15 століття. Страву готують на житній заквасці, яку з’єднують з овочевим бульйоном, потім приправляють майораном і часником, а іноді навіть хроном. Деякі рецепти також включають свинину або сушені гриби. Журек характеризується кислим смаком і молочним кольором.
Варте уваги Швидко, просто, смачно: 3 страви з курятиною за лічені хвилини
У журека свій особливий смак, якому він завдячує заквасці. Залежно від регіону існують різні рецепти цього кислого супу. Різниця полягає в першу чергу у виборі м'яса, на якому вариться бульйон. Також його часто забілюють молоком і подають у хлібі зі звареними круто яйцями. Справжній кислий житній суп краще готувати за кілька днів до подачі, тоді його смак та аромат будуть просто неповторними.
Рецепт традиційного журека
Час: 2,5 години
Порцій: 4
Неймовірна смакота / Фото Haps
Інгредієнти:
- пів кілограма свинини на кістці;
- 300 грамів копченого бекону;
- 300 грамів білої ковбаси;
- 100 грамів сушених грибів;
- 1 морква;
- пів літра житньої закваски;
- пів селери;
- 2 цибулини середнього розміру;
- 4 курячих яйця;
- спеції: кмин, майоран, сіль, перець, лавровий лист, запашний перець.
Приготування:
- Покладіть у каструлю моркву, селеру та свинину. Залийте овочі 1,5 літра холодної води. Доведіть до кипіння.
- Додайте сушені гриби та спеції (лавровий лист, перець і мелений кмин). Повільно варіть бульйон приблизно 1 годину.
- Додайте у суп нарізану білу ковбасу.
- Цибулю і бекон наріжте кубиками, обсмажте на сковороді і додайте в бульйон.
- Житню закваску ретельно перемішайте та з’єднайте з киплячим супом, постійно помішуючи, щоб не утворилися грудочки.
- Приправте суп перцем, майораном.
- Подавайте кислий житній суп зі звареними яйцями.
Буде цікаво
Історія цього супу надзвичайно цікава. Журек став результатом парі між власником корчми та незнайомою людиною в його закусочній. Незнайомець побився об заклад із господарем закладу: він пообіцяв йому багато золота, якщо той подасть жахливий на смак суп, але такий, що не спричинить розладу шлунку. Суп мав бути найгіршим із можливих. Якщо ж корчмар програє – віддає незнайомцеві приміщення.
Корчмар узявся варити найгірший у світі суп, заливши окропом закваску на цілозерновий хліб, копчену ковбасу, часник, овочі та старі гриби. Результат – надзвичайно смачний суп, який незнайомець проковтнув вмить!