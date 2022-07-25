Журек – один із найстаріших супів у польській кухні, його тут куштують ще з 15 століття. Страву готують на житній заквасці, яку з’єднують з овочевим бульйоном, потім приправляють майораном і часником, а іноді навіть хроном. Деякі рецепти також включають свинину або сушені гриби. Журек характеризується кислим смаком і молочним кольором.

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У журека свій особливий смак, якому він завдячує заквасці. Залежно від регіону існують різні рецепти цього кислого супу. Різниця полягає в першу чергу у виборі м'яса, на якому вариться бульйон. Також його часто забілюють молоком і подають у хлібі зі звареними круто яйцями. Справжній кислий житній суп краще готувати за кілька днів до подачі, тоді його смак та аромат будуть просто неповторними.

Рецепт традиційного журека

Час: 2,5 години

Порцій: 4

Неймовірна смакота / Фото Haps

Інгредієнти:

пів кілограма свинини на кістці;

300 грамів копченого бекону;

300 грамів білої ковбаси;

100 грамів сушених грибів;

1 морква;

пів літра житньої закваски;

пів селери;

2 цибулини середнього розміру;

4 курячих яйця;

спеції: кмин, майоран, сіль, перець, лавровий лист, запашний перець.

Приготування:

Покладіть у каструлю моркву, селеру та свинину. Залийте овочі 1,5 літра холодної води. Доведіть до кипіння. Додайте сушені гриби та спеції (лавровий лист, перець і мелений кмин). Повільно варіть бульйон приблизно 1 годину. Додайте у суп нарізану білу ковбасу. Цибулю і бекон наріжте кубиками, обсмажте на сковороді і додайте в бульйон. Житню закваску ретельно перемішайте та з’єднайте з киплячим супом, постійно помішуючи, щоб не утворилися грудочки. Приправте суп перцем, майораном. Подавайте кислий житній суп зі звареними яйцями.