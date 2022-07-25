Журек – один із найстаріших супів у польській кухні, його тут куштують ще з 15 століття. Страву готують на житній заквасці, яку з’єднують з овочевим бульйоном, потім приправляють майораном і часником, а іноді навіть хроном. Деякі рецепти також включають свинину або сушені гриби. Журек характеризується кислим смаком і молочним кольором.

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У журека свій особливий смак, якому він завдячує заквасці. Залежно від регіону існують різні рецепти цього кислого супу. Різниця полягає в першу чергу у виборі м'яса, на якому вариться бульйон. Також його часто забілюють молоком і подають у хлібі зі звареними круто яйцями. Справжній кислий житній суп краще готувати за кілька днів до подачі, тоді його смак та аромат будуть просто неповторними.

Рецепт традиційного журека

Час: 2,5 години
Порцій: 4

Неймовірна смакота / Фото Haps

Інгредієнти:

  • пів кілограма свинини на кістці;
  • 300 грамів копченого бекону;
  • 300 грамів білої ковбаси;
  • 100 грамів сушених грибів;
  • 1 морква;
  • пів літра житньої закваски;
  • пів селери;
  • 2 цибулини середнього розміру;
  • 4 курячих яйця;
  • спеції: кмин, майоран, сіль, перець, лавровий лист, запашний перець.

Приготування:

  1. Покладіть у каструлю моркву, селеру та свинину. Залийте овочі 1,5 літра холодної води. Доведіть до кипіння.
  2. Додайте сушені гриби та спеції (лавровий лист, перець і мелений кмин). Повільно варіть бульйон приблизно 1 годину.
  3. Додайте у суп нарізану білу ковбасу.
  4. Цибулю і бекон наріжте кубиками, обсмажте на сковороді і додайте в бульйон.
  5. Житню закваску ретельно перемішайте та з’єднайте з киплячим супом, постійно помішуючи, щоб не утворилися грудочки.
  6. Приправте суп перцем, майораном.
  7. Подавайте кислий житній суп зі звареними яйцями.

Буде цікаво

Історія цього супу надзвичайно цікава. Журек став результатом парі між власником корчми та незнайомою людиною в його закусочній. Незнайомець побився об заклад із господарем закладу: він пообіцяв йому багато золота, якщо той подасть жахливий на смак суп, але такий, що не спричинить розладу шлунку. Суп мав бути найгіршим із можливих. Якщо ж корчмар програє – віддає незнайомцеві приміщення.

Корчмар узявся варити найгірший у світі суп, заливши окропом закваску на цілозерновий хліб, копчену ковбасу, часник, овочі та старі гриби. Результат – надзвичайно смачний суп, який незнайомець проковтнув вмить!