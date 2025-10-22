Варто додати зовсім трішки фантазії до буденних інгредієнтів – і на вашому столі святковий салат, з яким навіть звична трапеза перетвориться на яскравий спогад, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".
Як зробити смачний салат?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів вареного курячого філе;
– 2 стебла селери;
– 1 зелене яблуко;
– 1 чайна ложка лимонного соку;
– 50 грамів волоських горіхів;
– пучок зелені;
– 3 столові ложки майонезу або йогурту;
– сіль та перець до смаку;
– листя салату для подачі.
Приготування:
- Селеру чистимо від тонких волокон та нарізаємо кубиками.
- Яблуко чистимо та нарізаємо дрібними кубиками, скроплюємо лимонним соком, щоб не потемніло.
- Кубики теж нарізаємо кубиками, все перемішуємо.
- Горіхи злегка підсмажуємо та подрібнюємо, зелень дрібно січемо.
- Всі інгредієнти перемішуємо, солимо, перчимо, викладаємо на листя салату.
А ще на кожен день може стати у пригоді рецепт з TikTok shpigunov_igor.
Чим швидко нагодувати всю сім'ю?
Вашим близьким точно сподобається цей чудовий пиріг.
А для господинь він стане знахідкою, адже готується дуже швидко і з найпростіших інгредієнтів.