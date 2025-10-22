Варто додати зовсім трішки фантазії до буденних інгредієнтів – і на вашому столі святковий салат, з яким навіть звична трапеза перетвориться на яскравий спогад, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".

Як зробити смачний салат?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів вареного курячого філе;

– 2 стебла селери;

– 1 зелене яблуко;

– 1 чайна ложка лимонного соку;

– 50 грамів волоських горіхів;

– пучок зелені;

– 3 столові ложки майонезу або йогурту;

– сіль та перець до смаку;

– листя салату для подачі.

Приготування:

Селеру чистимо від тонких волокон та нарізаємо кубиками. Яблуко чистимо та нарізаємо дрібними кубиками, скроплюємо лимонним соком, щоб не потемніло. Кубики теж нарізаємо кубиками, все перемішуємо. Горіхи злегка підсмажуємо та подрібнюємо, зелень дрібно січемо. Всі інгредієнти перемішуємо, солимо, перчимо, викладаємо на листя салату.

А ще на кожен день може стати у пригоді рецепт з TikTok shpigunov_igor.

Чим швидко нагодувати всю сім'ю?