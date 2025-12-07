Язик надає страві насиченішого смаку. Щоб салат вийшов ідеальним, намагайтеся нарізати всі інгредієнти на однакові кубики, інформує 24 Канал з посиланням на Shuba.

Рецепт Олівʼє з вареним язиком

Час : 2 години 50 хвилин

: 2 години 50 хвилин Порцій: 5

Інгредієнти

– 1 телячий язик;

– 4 картоплини;

– 5 яєць;

– 2 моркви;

– 400 грамів консервованого горошку;

– 2 огірки;

– 200 грамів майонезу;

– 3 гілочки кропу;

– сіль, перець до смаку.

Приготування:

Промийте язик, залийте холодною водою, доведіть до кипіння та варіть 1 – 2 години до мʼякості. Після цього перекладіть його в холодну воду та зніміть шкірку. Поки язик готується, відваріть картоплю в мундирі приблизно 35 хвилин після закипання. Моркву варіть у шкірці 15 – 20 хвилин після закипання. Яйця зваріть круто – 7 – 9 хвилин. Охолодіть під холодною водою. Наріжте язик невеликими кубиками та перекладіть у велику миску. Картоплю та моркву очистьте, наріжте кубиками й додайте до язика. Яйця також почистьте та наріжте кубиком. Промийте огірки та кріп. Огірки наріжте маленькими шматочками, кріп подрібніть і додайте до решти інгредієнтів. Всипте горошок, додайте майонез, підсоліть, поперчіть і ретельно перемішайте. Перекладіть готовий салат у тарілку і прикрасьте зеленню.

Чим замінити майонез?

Олівʼє можна зробити більш здоровим та менш калорійним. Для цього замініть майонез сметаною чи грецьким йогуртом.

Для насиченішого смаку можна додати подрібнений часник або італійські трави, радить портал Beszamel.

