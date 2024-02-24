Ідеальна страва для сніданку: готуємо тости, які смакують, як піца Пепероні
24 лютого 2024, 10:59Читать новость на русском
Джерело:cookingwith_katiex
Якщо ви любите піцу, але не хочете замовляти чи готувати, ці тости чудово її замінять. Їхній смак дуже нагадує Пепероні.
Такі тости подають гарячими. Однак навіть холодними вони будуть смачними.
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Тости Пепероні
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 1
– 2 скибочки тостового хліба;
– 2 столові ложки соусу для піци;
– 50 грамів тертої моцарели;
– 5 шматочків ковбаси Пепероні;
– 15 грамів масла;
– 10 грамів подрібненого часнику;
– сушена петрушка.
Приготування:
- Змішайте масло, часник та петрушку. Намажте половину суміші на 1 скибочку хліба.
- Візьміть фольгу і покладіть хліб маслом донизу, зверху викладіть половину соусу для піци, половину сиру, пепероні та другу половину сиру.
- Намастіть другий шматок хліба соусом, що залишився, а потім покладіть його на тост. Верхівку змастіть маслом.
- Поставте у розігріту до 200 градусів духовку на 6 хвилин. Після цього переверніть тости та поставте випікатися ще на 3 хвилини.