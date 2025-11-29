Свято Андрія відзначають 30 листопада, а напередодні можна поворожити і дізнатися свою долю, пише 24 Канал з посиланням на Klymovska. Галас, сміх, дівочі забави та передбачення майбутнього – так традиційно проходить це святкування.

Як приготувати калиту?

Час: 1 година

1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 банка вареного згущеного молока або 1 склянка домашньої макової начинки;

– 100 грамів родзинок або сушеної вишні, настояних у мандариновому соку;

– 150 грамів молочного шоколаду в калетах;

– цедра апельсина до смаку.

Смачні традиції / Фото скрін з відео Ваніль і Шоколад

Приготування:

У ледь теплому молоці розведіть дріжджі, додайте борошно та 20 грамів цукру, розмішайте, накрийте й залиште на 10 хвилин, щоб дріжджі почали працювати. Додайте яйця, решту цукру та вершкове масло, перемішайте й всипте борошно. Замісіть м’яке тісто, яке не липне до рук. Накрийте його та поставте в тепле місце підходити на 1,5 години. Розкачайте тісто у пласт розміром 30 × 60 сантиметрів. Змастіть згущеним молоком або маковою начинкою, посипте родзинками й шоколадом, натріть цедру. Згорніть усе у тугий рулет. Розріжте його вздовж, перекладіть половини одна на одну, сформувавши косичку, і загорніть у вінок, закріпивши краї. Перекладіть вінок на пергамент, у центр поставте кільце для випічки діаметром 14 сантиметрів або кружку. Накрийте рушником і дайте піднятися ще 40 хвилин. Змастіть сумішшю жовтка та молока для гарної скоринки й випікайте за температури 170 градусів до сухої шпажки. Приблизний час випікання – 30 хвилин.

Що таке калита?

За давнім звичаєм хлопці в ніч на Андрія влаштовували бешкети, а дівчата ворожили на судженого та на майбутнє заміжжя, пише Суспільне. Колись словом "калита" називали саме свято, а кругла, рум’яна здоба символізувала сонце.

У тогочасних обрядах використовували й кочергу та сажу – вони були пов’язані з вогнем, який шанували не менше, ніж саме сонце.

