Свято Андрія відзначають 30 листопада, а напередодні можна поворожити і дізнатися свою долю, пише 24 Канал з посиланням на Klymovska. Галас, сміх, дівочі забави та передбачення майбутнього – так традиційно проходить це святкування.
Як приготувати калиту?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 банка вареного згущеного молока або 1 склянка домашньої макової начинки;
– 100 грамів родзинок або сушеної вишні, настояних у мандариновому соку;
– 150 грамів молочного шоколаду в калетах;
– цедра апельсина до смаку.
Смачні традиції / Фото скрін з відео Ваніль і Шоколад
Приготування:
- У ледь теплому молоці розведіть дріжджі, додайте борошно та 20 грамів цукру, розмішайте, накрийте й залиште на 10 хвилин, щоб дріжджі почали працювати.
- Додайте яйця, решту цукру та вершкове масло, перемішайте й всипте борошно.
- Замісіть м’яке тісто, яке не липне до рук.
- Накрийте його та поставте в тепле місце підходити на 1,5 години.
- Розкачайте тісто у пласт розміром 30 × 60 сантиметрів.
- Змастіть згущеним молоком або маковою начинкою, посипте родзинками й шоколадом, натріть цедру.
- Згорніть усе у тугий рулет.
- Розріжте його вздовж, перекладіть половини одна на одну, сформувавши косичку, і загорніть у вінок, закріпивши краї.
- Перекладіть вінок на пергамент, у центр поставте кільце для випічки діаметром 14 сантиметрів або кружку.
- Накрийте рушником і дайте піднятися ще 40 хвилин.
- Змастіть сумішшю жовтка та молока для гарної скоринки й випікайте за температури 170 градусів до сухої шпажки. Приблизний час випікання – 30 хвилин.
Що таке калита?
За давнім звичаєм хлопці в ніч на Андрія влаштовували бешкети, а дівчата ворожили на судженого та на майбутнє заміжжя, пише Суспільне. Колись словом "калита" називали саме свято, а кругла, рум’яна здоба символізувала сонце.
У тогочасних обрядах використовували й кочергу та сажу – вони були пов’язані з вогнем, який шанували не менше, ніж саме сонце.
Що ще приготувати на посиденьки?
За традицією на Андрія також варто приготувати вареники, щоб щастя супроводжувало цілий рік.
А ще в пригоді стане швидкий пляцок, для приготування якого навіть не потрібно буде особливо старатися.