На вечорниці вже віками заведено готувати солодкі вареники, які додавали процесу ворожіння особливого колориту. 24 Канал пропонує підтримати цю традицію за рецептом порталу Cookpad.

Як приготувати вареники з маком на Андрія?

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 10

Інгредієнти:

– 4 склянки борошна;

– 1 склянка води;

– 1 чайна ложка рослинної олії;

– дрібка солі;

– 300 грамів маку;

– 3 столові ложки меду;

– 150 грамів мигдалю;

– 150 грамів кураги;

– 1 чайна ложка лимонного соку;

– мед та мигдалеві пелюстки для декору.

Страва, без якої не обійдеться жодне свято / Фото "Базилік"

Приготування:

Просіяне борошно висипте гіркою в миску, зробіть заглиблення, додайте сіль, гарячу воду та олію. Замісіть м’яке, еластичне тісто й залиште його на 20 хвилин у теплому місці. Мигдаль натріть на грубій тертці та додатково перетріть у ступці. Змішайте його з цукром, медом і лимонним соком, після чого поставте охолоджуватися. Курагу промийте, залийте гарячою водою на кілька хвилин і подрібніть. Дістаньте мигдальну масу та поєднайте її з курагою. Мак залийте окропом на 10 хвилин, розітріть у ступці з цукром і додайте до начинки. Тісто сформуйте в рулон, наріжте порціями та розкачайте кожну в коржик. Покладіть по ложці начинки й ліпіть вареники. Варіть у підсоленій воді приблизно 5 хвилин. Готові вареники обсушіть, викладіть на тарілку, полийте медово-оливковою сумішшю та посипте мигдальними пелюстками.

У чому секрет ідеального тіста на вареники?

Найперше треба дотримуватися правильного балансу інгредієнтів. Саме тому обирайте перевірені рецепти та дотримуйтеся пропорцій, радить портал Cookpad.

Тісто на вареники потрібно довго і добре вимішувати, а потім обовʼязково залишити "відпочити". Тоді клітковина добре розкриється, і страва вийде ідеальною.

