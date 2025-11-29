На вечорниці вже віками заведено готувати солодкі вареники, які додавали процесу ворожіння особливого колориту. 24 Канал пропонує підтримати цю традицію за рецептом порталу Cookpad.
До теми Чотири інгредієнти та 20 хвилин: рецепт різдвяної ялинки з нутеллою
Як приготувати вареники з маком на Андрія?
- Час: 2 години
- Порцій: 10
Інгредієнти:
– 4 склянки борошна;
– 1 склянка води;
– 1 чайна ложка рослинної олії;
– дрібка солі;
– 300 грамів маку;
– 3 столові ложки меду;
– 150 грамів мигдалю;
– 150 грамів кураги;
– 1 чайна ложка лимонного соку;
– мед та мигдалеві пелюстки для декору.
Страва, без якої не обійдеться жодне свято / Фото "Базилік"
Приготування:
- Просіяне борошно висипте гіркою в миску, зробіть заглиблення, додайте сіль, гарячу воду та олію.
- Замісіть м’яке, еластичне тісто й залиште його на 20 хвилин у теплому місці.
- Мигдаль натріть на грубій тертці та додатково перетріть у ступці.
- Змішайте його з цукром, медом і лимонним соком, після чого поставте охолоджуватися. Курагу промийте, залийте гарячою водою на кілька хвилин і подрібніть.
- Дістаньте мигдальну масу та поєднайте її з курагою. Мак залийте окропом на 10 хвилин, розітріть у ступці з цукром і додайте до начинки.
- Тісто сформуйте в рулон, наріжте порціями та розкачайте кожну в коржик.
- Покладіть по ложці начинки й ліпіть вареники. Варіть у підсоленій воді приблизно 5 хвилин.
- Готові вареники обсушіть, викладіть на тарілку, полийте медово-оливковою сумішшю та посипте мигдальними пелюстками.
У чому секрет ідеального тіста на вареники?
Найперше треба дотримуватися правильного балансу інгредієнтів. Саме тому обирайте перевірені рецепти та дотримуйтеся пропорцій, радить портал Cookpad.
Тісто на вареники потрібно довго і добре вимішувати, а потім обовʼязково залишити "відпочити". Тоді клітковина добре розкриється, і страва вийде ідеальною.
Що ще варто приготувати?
Трубочки з дитинства – це приємні спогади та вдячні рідні.
А ще варто спробувати салат з буряка, який відвойовує популярність у вінегрету.