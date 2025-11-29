На вечорниці вже віками заведено готувати солодкі вареники, які додавали процесу ворожіння особливого колориту. 24 Канал пропонує підтримати цю традицію за рецептом порталу Cookpad.

Як приготувати вареники з маком на Андрія?

  • Час: 2 години
  • Порцій: 10

Інгредієнти:
– 4 склянки борошна;
– 1 склянка води;
– 1 чайна ложка рослинної олії;
– дрібка солі;
– 300 грамів маку;
– 3 столові ложки меду;
– 150 грамів мигдалю;
– 150 грамів кураги;
– 1 чайна ложка лимонного соку;
– мед та мигдалеві пелюстки для декору.

Вареники з маком

Страва, без якої не обійдеться жодне свято / Фото "Базилік"

Приготування:

  1. Просіяне борошно висипте гіркою в миску, зробіть заглиблення, додайте сіль, гарячу воду та олію.
  2. Замісіть м’яке, еластичне тісто й залиште його на 20 хвилин у теплому місці.
  3. Мигдаль натріть на грубій тертці та додатково перетріть у ступці.
  4. Змішайте його з цукром, медом і лимонним соком, після чого поставте охолоджуватися. Курагу промийте, залийте гарячою водою на кілька хвилин і подрібніть.
  5. Дістаньте мигдальну масу та поєднайте її з курагою. Мак залийте окропом на 10 хвилин, розітріть у ступці з цукром і додайте до начинки.
  6. Тісто сформуйте в рулон, наріжте порціями та розкачайте кожну в коржик.
  7. Покладіть по ложці начинки й ліпіть вареники. Варіть у підсоленій воді приблизно 5 хвилин.
  8. Готові вареники обсушіть, викладіть на тарілку, полийте медово-оливковою сумішшю та посипте мигдальними пелюстками.

У чому секрет ідеального тіста на вареники?

Найперше треба дотримуватися правильного балансу інгредієнтів. Саме тому обирайте перевірені рецепти та дотримуйтеся пропорцій, радить портал Cookpad.

Тісто на вареники потрібно довго і добре вимішувати, а потім обовʼязково залишити "відпочити". Тоді клітковина добре розкриється, і страва вийде ідеальною.

Що ще варто приготувати?