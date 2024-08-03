Не тільки каша: як приготувати апетитні кекси з вівсянкою

Вони дуже смачні, солодкі та ситні. Такі кекси чудово підійдуть як альтернатива класичній вівсяній каші.

Це оригінальна ідея для першого прийому їжі як для дітей, так і для дорослих. Вони не тільки дуже смачні, але й легкі у приготуванні. Рецепт можна змінювати та додавати улюблені інгредієнти.

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Кекси з вівсянкою

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порцій: 4

– 1 склянка вівсяних пластівців;– пів склянки молока;– 1 банан;– 1 яйце;– 2 столові ложки меду;– 2 столові ложки подрібнених сухофруктів (родзинки, фініки, журавлина, абрикоси);– 1/2 чайної ложки розпушувача.

Приготування:

Змішайте вівсяні пластівці з сухофруктами і розпушувачем. Змішайте банан, молоко, мед і яйце до однорідності. Ретельно змішайте вологі інгредієнти з сухими. Розлийте суміш у чашки або формочки для кексів, заповнюючи їх на 2/3. Поставте в розігріту до 180 градусів духовку і запікайте близько 20 хвилин. Вийміть і відставте охолоджуватися. Подавайте на сніданок, другий сніданок або як перекус між прийомами їжі.

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