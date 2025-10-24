Смачно, швидко і святково – усе це чудово описує салат "Панянка", який точно варто спробувати на ці вихідні або зберегти ідею на свята. 24 Канал пропонує приготувати його за рецептом порталу "Господинька".

Як зробити смачний салат на вихідні?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 300 грамів копченої курки;

– 2 огірки;

– 1 морквина;

– 70 грамів твердого сиру;

– 1 банка кукурудзи;

– 1 пучок зеленої цибулі;

– 50 грамів майонезу.

Приготування:

Курку нарізаємо кубиками, огірок та сир – соломкою. Моркву натираємо. Зелену цибулю дрібно нарізаємо. На велику тарілку викладаємо курку, кукурудзу, огірки та моркву, після кожного шару робимо сіточку з майонезу. Зверху посипаємо сиром та зеленню. Перед подачею краще поставити у холодильник, щоб усі смаки гарно перемішалися.

