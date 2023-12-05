Невмируща класика до Нового року: як правильно приготувати традиційний Цезар

Варіацій приготування Цезаря є безліч. Проте ми пропонуємо зробити класичний – з куркою та томатами чері.
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Як приготувати Цезар з куркою
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 2
Цезар – класика, яка подобається всім / Фото Unsplash
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Зачистьте 150 грамів курячого філе від жиру та плівок і поріжте брусочками завтовшки не більше 5 міліметрів. Деко застеліть пергаментним папером, викладіть на нього шматочки філе, посоліть до смаку та додайте 1 – 2 дрібки паприки.
- Зріжте скоринку з 2 шматочків білого хліба та наріжте його великими кубиками. Викладіть на деко разом з куркою. Поставте запікатися на 10 хвилин. Готові шматочки курки та хліба дістаньте з духовки та дайте їм охолонути до кімнатної температури.
- Подрібніть ножем 8 анчоусів, викладіть у миску та додайте 2 столові ложки натертого пармезану, 1 столову ложку вустерського соусу та 1 чайну ложку американської гірчиці. Вичавіть 2 зубчики часнику та додайте яєчний жовток. Тонкою цівкою вливайте 30 мілілітрів оливкової олії та перемішайте віничком до однорідності.
- У салатник або тарілку викладіть 150 грамів листя салату. Додайте шматочки курки та сухарики, які вже остигли. Помийте 80 грамів томатів чері, розріжте навпіл і також додайте до салату.
- Заправте салат соусом і добре перемішайте. За бажанням можете посипати тертим пармезаном.