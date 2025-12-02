Головне – зрозуміти принцип приготування. Тоді вже можна навіть змінювати рецепт, зважаючи на свої вподобання, інформує 24 Канал з посиланням на Shuba.

Читайте також Десерт, який засвідчує майстерність господині: пляцок "Вишиванка" за рецептом Лілії Цвіт

Основні правила, які варто врахувати під час приготування цвібака

Насамперед потрібно зважити яйця – усі інші інгредієнти беруться відповідно до їхньої ваги. Зазвичай одне яйце має близько 50 грамів, однак усе одно важте, щоб уникнути помилок.

– усі інші інгредієнти беруться відповідно до їхньої ваги. Зазвичай одне яйце має близько 50 грамів, однак усе одно важте, щоб уникнути помилок. Далі важливою є форма, у якій готуємо. Для середньої кексової форми "як хлібчик" – 18×8 сантиметрів по дну (22×11 сантиметрів зверху, 6 сантиметрів глибини) – підходить цвібак на 3 великі яйця. Авторка віддає перевагу звичайним металевим формам, вистеленим пергаментом.

Зверніть увагу! Усі пропорції, наведені нижче, розраховані на 2 такі форми, тобто на 2 цвібаки, адже, за словами пані Стефи, "пекти один – то знущання".

Є ще кілька важливих порад:

Яйця мають бути охолодженими. Краще брати домашні, із насиченим жовтком – так випічка набуде гарнішого кольору. Борошно слід просіяти разом із содою. Частину можна замінити на кукурудзяний крохмаль – 2 – 3 ложки. Він візьме зайву вологу, зробить текстуру більш пісковою, а скоринку – ближчою до "безешної". Родзинки краще брати різнокольорові, щоб зріз був яскравішим. Частину ваги можна замінити курагою, але нарізаною. Усі сухофрукти необхідно промити, запарити кип’ятком, висушити й залити ромом або коньяком у закритій банці хоча б на кілька годин, а ще краще – на добу. Перед додаванням у тісто струсіть зайву вологу. Алкоголь додасть аромату та довшого терміну зберігання. Залишки алкоголю, у якому настоювалися родзинки, можна влити в тісто разом із жовтками. Окрім родзинок, можна використати сушені вишні, журавлину (свіжу або в’ялену), фініки. А щоб отримати справжній цвібак (адже Zwieback означає "печений двічі"), після випікання його варто нарізати й підсушити в теплій духовці до стану сухариків. Хоча це вже питання особистого смаку.

Дивіться, як правильно пекти цвібак: відео

Як приготувати цвібак

Час : 1 година 45 хвилин

: 1 година 45 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 350 грамів яєць;

– 350 грамів цукру;

– 350 грамів борошна;

– 0,5 чайної ложки соди;

– 350 грамів волоських горіхів;

– 350 грамів родзинок;

– цукати до смаку;

– лимонна цедра до смаку;

– ванільний цукор до смаку.

Приготування:

Розігрійте духовку до 200 – 210℃. Форму вистеліть промащеним пергаментом. Відокремте жовтки від білків. У великій мисці збийте білки з дрібкою солі. Коли вони збліднуть і збільшаться в об’ємі, поступово всипайте цукор. Коли отримаєте стійку піну, продовжуючи збивати, додайте по одному жовтку, а потім – борошно із содою, ванільний цукор і цедру. Сухофрукти, горіхи та інші додатки перед змішуванням із тістом обваляйте в суміші борошна й крохмалю, щоб вони не осіли на дно. Акуратно вмішайте всі додатки в тісто ложкою та перекладіть у форму, вистелену пергаментом. Випікайте приблизно 45 – 60 хвилин – точний час залежить від вашої духовки. Почніть із 200℃, а через 30 хвилин зменште до 180℃ і дайте "висушитися". Перевіряйте готовність дерев'яною шпажкою. Після вимкнення духовки залиште цвібак усередині ще на 5 хвилин. Потім дістаньте, перекладіть на бік і дайте охолонути. Після повного охолодження посипте цукровою пудрою. Нарізати цвібак найкраще наступного дня.

Як зрозуміти, що випічка вже готова?

Щоб упевнитися, що випічка повністю пропеклася, вставте в центр чисту зубочистку або дерев’яну шпажку, радить The Takeout. Якщо вона виходить сухою або з кількома дрібними крихтами, форму можна виймати.

Тривалість випікання також залежить від особливостей вашої духовки та обраного режиму. Тому зважайте на час, зазначений у рецепті, але не вагайтеся перевірити випічку раніше, аби вона не пересушилася.

Які ще пляцки слід спекти?