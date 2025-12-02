Їх можна готувати з грибами, шпинатом або будь-якими іншими варіантами без м'яса, інформує 24 Канал з посиланням на Detamo japasja. Вибір настільки великий, що можна зробити кілька різних тарталеток одразу – начиняти їх легко, а результат завжди залежить тільки від смаку.

Як приготувати пікантні тарталетки?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 10 тарталеток;

– 150 – 200 грамів вареної курки;

– 2 столові ложки консервованої кукурудзи;

– 1 корнішон;

– 1 невелика червона цибулина;

– пів червоного перцю;

– 2 столові ложки петрушки або кропу;

– 2 столові ложки домашнього майонезу;

– 1–2 столові ложки хрону;

– сіль до смаку;

– перець до смаку.

Легко та смачно / Фото dietamo japasja

Приготування:

Усі інгредієнти для начинки наріжте дрібними кубиками. Перекладіть нарізане в миску, додайте подрібнену зелень та кукурудзу. Додайте майонез і хрін на свій смак, після цього приправте начинку сіллю та перцем. Розподіліть начинку по тарталетках і прикрасьте зверху невеликою кількістю зелені.

Як приготувати тарталетки "Сонечко"

Тарталетки завжди виручають – вони готуються швидко, виглядають святково й не потребують складних інгредієнтів, пише Cookpad. Ці маленькі "сонечка" – саме той варіант.

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 100 грамів червоної риби;

– 250 грамів вершкового сиру;

– 12 пісочних тарталеток;

– помідори чері до смаку;

– кріп до смаку;

– петрушка до смаку;

– оливки до смаку;

– майонез до смаку.

Неймовірно ніжно / Фото cookpad

Приготування:

Акуратно наріжте рибу та помідор невеликими шматочками. У миску покладіть вершковий сир, додайте нарізану рибу та помідор, перемішайте. Спробуйте масу на смак – за потреби підсоліть, а якщо вона вийшла надто густою, додайте трохи майонезу. Дрібно подрібніть кріп. Наповніть тарталетки підготовленою масою та посипте зеленню. Помідор розріжте навпіл і викладіть половинку в тарталетку. Маслину також розділіть на дві частини, трохи зріжте один край і прикладіть до помідора. За допомогою зубочистки нанесіть майонезом маленькі крапочки.

Як приготувати тарталетки з білим шоколадом, полуницею та мигдалем

Тарталетки з білим шоколадом і полуницею – це десерт, який завжди виглядає ефектно, навіть якщо готується без зайвих зусиль, повідомляє Przyslij przepis.

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

для тіста:

– 100 грамів пшеничного борошна;

– 50 грамів манної крупи;

– 100 грамів холодного маргарину;

– 1 яєчний жовток;

– 1 столова ложка цукрової пудри;

– 1 столова ложка сметани;

– пів чайної ложки розпушувача;

начинка:

– 120 грамів білого шоколаду;

– 50 мілілітрів кокосового лікеру;

– 100 мілілітрів вершків 30%;

– 40 грамів вершкового масла;

додатки:

– мигдалеві пластівці до смаку.



Повітряний десерт / Фото przyslij przepis

Приготування:

Для тіста просійте на робочу поверхню борошно, цукрову пудру та розпушувач. Додайте жовток, сметану та маргарин. Порубайте все ножем, а потім замісіть тісто до однорідності. Сформуйте кулю, загорніть у пергамент і поставте в холодильник на 20 хвилин. Після охолодження розкачайте тісто й вистеліть ним форми для випікання тарталеток, попередньо змащені маргарином. Поставте форми назад у холодильник – це допоможе уникнути усадки під час випікання. Через 20 хвилин розігрійте духовку до 190 градусів. Вистеліть форми алюмінієвою фольгою та засипте її сушеною квасолею. Випікайте тарталетки 15 хвилин, потім обережно приберіть фольгу з квасолею й допікайте до золотисто-коричневого кольору. Для начинки на слабкому вогні підігрійте вершки, масло та лікер. Коли масло розтане, додайте подрібнений білий шоколад і перемішуйте до повного розчинення. Зніміть із вогню. Наповніть охолоджені тарталетки кремовою масою та поставте в холодильник на ніч. Наступного дня прикрасьте десерти нарізаною полуницею та мигдалевими пелюстками.

