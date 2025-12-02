Їх можна готувати з грибами, шпинатом або будь-якими іншими варіантами без м'яса, інформує 24 Канал з посиланням на Detamo japasja. Вибір настільки великий, що можна зробити кілька різних тарталеток одразу – начиняти їх легко, а результат завжди залежить тільки від смаку.
Як приготувати пікантні тарталетки?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 10 тарталеток;
– 150 – 200 грамів вареної курки;
– 2 столові ложки консервованої кукурудзи;
– 1 корнішон;
– 1 невелика червона цибулина;
– пів червоного перцю;
– 2 столові ложки петрушки або кропу;
– 2 столові ложки домашнього майонезу;
– 1–2 столові ложки хрону;
– сіль до смаку;
– перець до смаку.
Легко та смачно / Фото dietamo japasja
Приготування:
- Усі інгредієнти для начинки наріжте дрібними кубиками.
- Перекладіть нарізане в миску, додайте подрібнену зелень та кукурудзу.
- Додайте майонез і хрін на свій смак, після цього приправте начинку сіллю та перцем.
- Розподіліть начинку по тарталетках і прикрасьте зверху невеликою кількістю зелені.
Як приготувати тарталетки "Сонечко"
Тарталетки завжди виручають – вони готуються швидко, виглядають святково й не потребують складних інгредієнтів, пише Cookpad. Ці маленькі "сонечка" – саме той варіант.
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 100 грамів червоної риби;
– 250 грамів вершкового сиру;
– 12 пісочних тарталеток;
– помідори чері до смаку;
– кріп до смаку;
– петрушка до смаку;
– оливки до смаку;
– майонез до смаку.
Неймовірно ніжно / Фото cookpad
Приготування:
- Акуратно наріжте рибу та помідор невеликими шматочками.
- У миску покладіть вершковий сир, додайте нарізану рибу та помідор, перемішайте.
- Спробуйте масу на смак – за потреби підсоліть, а якщо вона вийшла надто густою, додайте трохи майонезу.
- Дрібно подрібніть кріп. Наповніть тарталетки підготовленою масою та посипте зеленню.
- Помідор розріжте навпіл і викладіть половинку в тарталетку.
- Маслину також розділіть на дві частини, трохи зріжте один край і прикладіть до помідора. За допомогою зубочистки нанесіть майонезом маленькі крапочки.
Як приготувати тарталетки з білим шоколадом, полуницею та мигдалем
Тарталетки з білим шоколадом і полуницею – це десерт, який завжди виглядає ефектно, навіть якщо готується без зайвих зусиль, повідомляє Przyslij przepis.
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
для тіста:
– 100 грамів пшеничного борошна;
– 50 грамів манної крупи;
– 100 грамів холодного маргарину;
– 1 яєчний жовток;
– 1 столова ложка цукрової пудри;
– 1 столова ложка сметани;
– пів чайної ложки розпушувача;
начинка:
– 120 грамів білого шоколаду;
– 50 мілілітрів кокосового лікеру;
– 100 мілілітрів вершків 30%;
– 40 грамів вершкового масла;
додатки:
– мигдалеві пластівці до смаку.
Повітряний десерт / Фото przyslij przepis
Приготування:
- Для тіста просійте на робочу поверхню борошно, цукрову пудру та розпушувач.
- Додайте жовток, сметану та маргарин.
- Порубайте все ножем, а потім замісіть тісто до однорідності.
- Сформуйте кулю, загорніть у пергамент і поставте в холодильник на 20 хвилин.
- Після охолодження розкачайте тісто й вистеліть ним форми для випікання тарталеток, попередньо змащені маргарином.
- Поставте форми назад у холодильник – це допоможе уникнути усадки під час випікання.
- Через 20 хвилин розігрійте духовку до 190 градусів.
- Вистеліть форми алюмінієвою фольгою та засипте її сушеною квасолею. Випікайте тарталетки 15 хвилин, потім обережно приберіть фольгу з квасолею й допікайте до золотисто-коричневого кольору.
- Для начинки на слабкому вогні підігрійте вершки, масло та лікер. Коли масло розтане, додайте подрібнений білий шоколад і перемішуйте до повного розчинення.
- Зніміть із вогню. Наповніть охолоджені тарталетки кремовою масою та поставте в холодильник на ніч.
- Наступного дня прикрасьте десерти нарізаною полуницею та мигдалевими пелюстками.
