Спробуйте і готуватимете лише так: запікаємо ідеальні сирники із секретним інгредієнтом

5 лютого 2024, 23:58
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Джерело:

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Сирники – найкраща страва на сніданок. Однак їх можна зробити ще смачнішими, додавши лише один інгредієнт.

Спробуйте обваляти їх в кокосовій стружці. А запікання у духовці зробить сирники ще й кориснішими.

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Рецепт кокосових сирників

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 1
Інгредієнти:
– 180 грамів кисломолочного сиру;
– 1 жовток;
– 1 столова ложка борошна;
– кокосова стружка;
– цукор до смаку.

Приготування:

  1. Добре перетріть сир виделкою або блендером. Додайте борошно, жовток та цукор.
  2. Мокрими руками сформуйте кульки.
  3. Обваляйте кожну в кокосовій стружці.
  4. Відправте у розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин.
  5. Подавайте готові сирники зі сметаною чи улюбленим варенням.
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Автор: Ольга Котів