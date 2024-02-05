Спробуйте і готуватимете лише так: запікаємо ідеальні сирники із секретним інгредієнтом
5 лютого 2024, 23:58Читать новость на русском
Джерело:sign_a_soul3
Сирники – найкраща страва на сніданок. Однак їх можна зробити ще смачнішими, додавши лише один інгредієнт.
Спробуйте обваляти їх в кокосовій стружці. А запікання у духовці зробить сирники ще й кориснішими.
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Рецепт кокосових сирників
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 1
– 180 грамів кисломолочного сиру;
– 1 жовток;
– 1 столова ложка борошна;
– кокосова стружка;
– цукор до смаку.
Приготування:
- Добре перетріть сир виделкою або блендером. Додайте борошно, жовток та цукор.
- Мокрими руками сформуйте кульки.
- Обваляйте кожну в кокосовій стружці.
- Відправте у розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин.
- Подавайте готові сирники зі сметаною чи улюбленим варенням.