Коктейлі ідеально пасують до застілля з друзями – кілька інгредієнтів, трішки фантазії, і на столі вже чекає напій, який додасть святу колориту, інформує 24 Канал з посиланням на ania gotuje. Такі напої готуються за лічені хвилини і далеко не завжди потребують особливих складників!
Як приготувати молочний коктейль?
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 2
Смачно та поживно / Фото aniagotuje
Інгредієнти:
– 500 грамів свіжої або замороженої полуниці;
– 2 стиглі банани середнього розміру;
– сік з половини лимона;
– 125 мілілітрів натурального йогурту;
– 125 мілілітрів молока.
Приготування:
- Наріжте полуницю на менші шматочки.
- Очистіть два середніх за розміром стиглі банани та наріжте їх на менші шматочки.
- Помістіть фрукти в ємність, де ви будете подрібнювати
- Збийте фрукти до однорідної маси та додайте сік лимона або лайма та решту інгредієнтів.
Що додати у коктейль Амаретто?
Амаретто – напій, який має теплий, мигдальний аромат та неймовірний смак, пише Fajne gotowanie. Достатньо кількох рухів, щоб отримати коктейль, який підніме настрій.
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 2
Додасть настрою у будь-яке свято / Фото fajne gotowanie
Інгредієнти:
– 100 мілілітрів горілки;
– 200 мілілітрів апельсинового соку;
– 60 мілілітрів лікеру "Амаретто";
– 200 грамів льоду.
Приготування:
- Помістіть кубики льоду в склянку.
- Налийте горілку, лікер амаретто та апельсиновий сік у шейкер і ретельно перемішайте.
- Розлийте по склянках.
