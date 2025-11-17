Коктейлі ідеально пасують до застілля з друзями – кілька інгредієнтів, трішки фантазії, і на столі вже чекає напій, який додасть святу колориту, інформує 24 Канал з посиланням на ania gotuje. Такі напої готуються за лічені хвилини і далеко не завжди потребують особливих складників!

До теми Простішого шедевра вже не створиш: огіркові рулетики з шинкою та сиром на свята

Як приготувати молочний коктейль?

Час : 5 хвилин

: 5 хвилин Порцій: 2

Смачно та поживно / Фото aniagotuje

Інгредієнти:

– 500 грамів свіжої або замороженої полуниці;

– 2 стиглі банани середнього розміру;

– сік з половини лимона;

– 125 мілілітрів натурального йогурту;

– 125 мілілітрів молока.

Приготування:

Наріжте полуницю на менші шматочки. Очистіть два середніх за розміром стиглі банани та наріжте їх на менші шматочки. Помістіть фрукти в ємність, де ви будете подрібнювати Збийте фрукти до однорідної маси та додайте сік лимона або лайма та решту інгредієнтів.

Що додати у коктейль Амаретто?

Амаретто – напій, який має теплий, мигдальний аромат та неймовірний смак, пише Fajne gotowanie. Достатньо кількох рухів, щоб отримати коктейль, який підніме настрій.

Час : 5 хвилин

: 5 хвилин Порцій: 2

Додасть настрою у будь-яке свято / Фото fajne gotowanie

Інгредієнти:

– 100 мілілітрів горілки;

– 200 мілілітрів апельсинового соку;

– 60 мілілітрів лікеру "Амаретто";

– 200 грамів льоду.

Приготування:

Помістіть кубики льоду в склянку. Налийте горілку, лікер амаретто та апельсиновий сік у шейкер і ретельно перемішайте. Розлийте по склянках.

Які закуски подати до столу?