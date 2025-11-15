У кожній ложці бограча – дим копченостей, солодкість овочів і пряність спецій. Це страва, яку готують не поспішаючи, для родини й друзів для застілля чи сімейних вечорів, повідомляє 24 Канал з посиланням на instagram Володимира Ярославського.
Як приготувати справжній закарпатський бограч?
- Час: 4 години
- Порції: 10
Інгредієнти:
– 350 грамів копченої підчеревини;
– 800 грамів яловичої лопатки;
– 800 грамів копчених ребер;
– 500 грамів моркви;
– 600 грамів цибулі;
– 400 грамів червоного перцю;
– 50 грамів сухої копченої паприки;
– 3 – 4 помідори;
– 400 грамів помідорів у власному соку;
– 800 грамів картоплі;
– кмин, чорний та духмяний перці;
– зелень петрушки та зелена цибуля;
– часник, сіль і гострий перчик;
– 3 літри води.
Як приготувати бограч: відео
Приготування:
- Розігрійте казан.
- Дрібно наріжте підчеревину та на середньому вогні висмажте її до шкварок.
- Додайте нарізану яловичину і залиште на вогні, не помішуючи, поки на м’ясі не утвориться скоринка.
- Далі додайте крупно нарізану моркву й обсмажте.
- Потім додайте цибулю та знову обсмажте.
- Додайте паприку й посічений гострий перець, перемішайте та трохи обсмажте. Головне – не дайте пригоріти, щоб страва не гірчила. Потім додайте помідори та свіжий перець, перемішайте і тушкуйте приблизно 5 хвилин.
- Залийте все водою, покладіть копчені ребра, сіль та спеції.
- Накрийте кришкою або готуйте без неї на маленькому вогні.
- Нехай страва тушкується, поки яловичина не стане м’якою (приблизно 2 – 3 години).
- Після цього додайте нарізану картоплю, трохи спецій і тушкуйте ще 20 хвилин.
- Додайте до казана петрушку, зелену цибулю, часник і томати у власному соку.
- Кількість рідини відрегулюйте на свій смак – бограч може бути густим або більш рідким.
Як придбати якісні копченості?
Щоб купити смачну копчену підчеревину чи ребра, слід знати кілька важливих правил, інформує zwierciadlo. У них має бути характерна коричнева, злегка підсушена шкірка, яка забезпечує соковитість і гарно виглядає у страві.
Гарне копчене м’ясо не повинно розпадатися – якщо на поперечному розрізі шинки чи підчеревини видно менші або більші отвори, це може свідчити про додавання наповнювачів. З цієї ж причини шинка не повинна містити желеподібних фрагментів. М’ясо не має бути мокрим чи покритим рідиною.
