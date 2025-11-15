У кожній ложці бограча – дим копченостей, солодкість овочів і пряність спецій. Це страва, яку готують не поспішаючи, для родини й друзів для застілля чи сімейних вечорів, повідомляє 24 Канал з посиланням на instagram Володимира Ярославського.

Як приготувати справжній закарпатський бограч?

Час: 4 години

4 години Порції: 10

Інгредієнти:

– 350 грамів копченої підчеревини;

– 800 грамів яловичої лопатки;

– 800 грамів копчених ребер;

– 500 грамів моркви;

– 600 грамів цибулі;

– 400 грамів червоного перцю;

– 50 грамів сухої копченої паприки;

– 3 – 4 помідори;

– 400 грамів помідорів у власному соку;

– 800 грамів картоплі;

– кмин, чорний та духмяний перці;

– зелень петрушки та зелена цибуля;

– часник, сіль і гострий перчик;

– 3 літри води.

Як приготувати бограч: відео

Приготування:

Розігрійте казан. Дрібно наріжте підчеревину та на середньому вогні висмажте її до шкварок. Додайте нарізану яловичину і залиште на вогні, не помішуючи, поки на м’ясі не утвориться скоринка. Далі додайте крупно нарізану моркву й обсмажте. Потім додайте цибулю та знову обсмажте. Додайте паприку й посічений гострий перець, перемішайте та трохи обсмажте. Головне – не дайте пригоріти, щоб страва не гірчила. Потім додайте помідори та свіжий перець, перемішайте і тушкуйте приблизно 5 хвилин. Залийте все водою, покладіть копчені ребра, сіль та спеції. Накрийте кришкою або готуйте без неї на маленькому вогні. Нехай страва тушкується, поки яловичина не стане м’якою (приблизно 2 – 3 години). Після цього додайте нарізану картоплю, трохи спецій і тушкуйте ще 20 хвилин. Додайте до казана петрушку, зелену цибулю, часник і томати у власному соку. Кількість рідини відрегулюйте на свій смак – бограч може бути густим або більш рідким.

Як придбати якісні копченості?

Щоб купити смачну копчену підчеревину чи ребра, слід знати кілька важливих правил, інформує zwierciadlo. У них має бути характерна коричнева, злегка підсушена шкірка, яка забезпечує соковитість і гарно виглядає у страві.

Гарне копчене м’ясо не повинно розпадатися – якщо на поперечному розрізі шинки чи підчеревини видно менші або більші отвори, це може свідчити про додавання наповнювачів. З цієї ж причини шинка не повинна містити желеподібних фрагментів. М’ясо не має бути мокрим чи покритим рідиною.

