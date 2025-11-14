Рулетики з огірка – чудова можливість відчути свіжість на смак. Начинка з шинки та сиру створює оригінальну гармонію, однак за бажанням з нею можна експериментувати, розповідає 24 Канал з посиланням на портал The Kitchen Whisperer.

Читайте також Запусти перед Різдвом: які страви приготувати

Як зробити рулетики з огірка та шинки?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 великих огірки;

– 200 грамів сиру (може бути фета або бринза);

– половинка солодкого перцю;

– 200 грамів шинки;

– кілька маленьких помідорів.

Ідеальна закуска / Фото The Kitchen Whisperer

Приготування:

Розімніть сир виделкою, щоб він став м’яким та однорідним. Додайте дрібно нарізаний солодкий перець. Огірки наріжте тонкими довгими пластинами за допомогою овочерізки. На кожну пластинку викладіть трохи сирної начинки, скибочки шинки й акуратно скрутіть у рулетик. Помідори розріжте навпіл. Скріпіть половинку помідора з огірковим рулетом шпажкою.

Яку ще начинку варто спробувати?

Ці рулетики так само чудово смакуватимуть з червоною рибою. Її можна так само загорнути, або дрібно нарізати і змішати з сиром, підказує портал Beszamel.

Але в такому випадку варто врахувати, що риба більш солона, аніж шинка, тому смак треба збалансувати. Це можна зробити за допомогою лимонного соку та дрібки італійських трав.

Що ще спробувати на свято?