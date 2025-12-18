Ця закуска точно стане хітом вашого святкового застілля. Вона дуже легка у приготуванні і не потребує складних інгредієнтів, розповідає 24 Канал з посиланням на ютуб "Смачно та гарно вдома".
Як приготувати закуску "Ялинки"?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 120 грамів консервованого тунця;
– 100 грамів крем-сиру;
– 3 варені яйця;
– 1 столова ложка майонезу;
– кріп і червона ікра для декору;
– крекери.
Готуємо закуску, яку точно запамʼятають: відео
Приготування:
- Кріп дрібно наріжте.
- Тунець з’єднайте з крем-сиром і яйцями, натертими на крупній тертці, додайте майонез і добре перемішайте до однорідності.
- Готову масу поставте в холодильник на кілька годин, щоб вона ущільнилася.
- З охолодженої начинки сформуйте кульки, викладіть їх на крекери, надаючи форму конусів, і прикрасьте зверху подрібненим кропом та ікрою.
Як не купити підроблену ікру?
Уникайте продукту із явно заниженою ціною – ікра не буває дешевою. На етикетці має бути вказана назва риби і дата фасування, підказує портал Kindfish.
Справжня ікра тріскається в роті, натомість підробка розжовується і стає клейкою. Також можна облити ікру окропом: справжня ікра побіліє, адже білок згорнеться.
