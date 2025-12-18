Ця закуска точно стане хітом вашого святкового застілля. Вона дуже легка у приготуванні і не потребує складних інгредієнтів, розповідає 24 Канал з посиланням на ютуб "Смачно та гарно вдома".

Як приготувати закуску "Ялинки"?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 120 грамів консервованого тунця;

– 100 грамів крем-сиру;

– 3 варені яйця;

– 1 столова ложка майонезу;

– кріп і червона ікра для декору;

– крекери.

Готуємо закуску, яку точно запамʼятають: відео

Приготування:

Кріп дрібно наріжте. Тунець з’єднайте з крем-сиром і яйцями, натертими на крупній тертці, додайте майонез і добре перемішайте до однорідності. Готову масу поставте в холодильник на кілька годин, щоб вона ущільнилася. З охолодженої начинки сформуйте кульки, викладіть їх на крекери, надаючи форму конусів, і прикрасьте зверху подрібненим кропом та ікрою.

Як не купити підроблену ікру?

Уникайте продукту із явно заниженою ціною – ікра не буває дешевою. На етикетці має бути вказана назва риби і дата фасування, підказує портал Kindfish.

Справжня ікра тріскається в роті, натомість підробка розжовується і стає клейкою. Також можна облити ікру окропом: справжня ікра побіліє, адже білок згорнеться.

