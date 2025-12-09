Цей пляцок стане справжнім подарунком не лише для близьких, а й для вас, тому що допоможе не валитися з ніг після всіх приготувань, а насолоджуватися святом. 24 Канал пропонує зберегти легкий покроковий рецепт від порталу "Ням-ням за 5 хвилин".

Як приготувати пляцок "День і ніч"?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

темний шар:

– 6 жовтків;

– 120 грамів цукру;

– 100 мілілітрів молока;

– 60 мілілітрів. олії;

– 100 грамів борошна;

– 3 ложки какао;

– 1 пакетик розпушувача;

білий шар:

– 6 білків;

– 60 грамів цукру;

– 2 пакетики ванільного цукру;

ганаш:

– 200 грамів чорного шоколаду;

– 2 ложки молока.

Ідеальна гармонія / Скриншот з відео "На здоровʼя"

Приготування:

Відокремте жовтки від білків і розкладіть їх у різні миски. Жовтки збийте з цукром, влийте молоко та олію, ще раз перемішайте. Далі додайте борошно, змішане з какао та розпушувачем, і замісіть однорідну масу. Перелийте тісто на деко, застелене пергаментом, та поставте випікатися при 180 градусів приблизно 20 хвилин. Для білого шару збийте білки до густої піни, поступово всипайте цукор і ванільний цукор, збивайте, доки кристали повністю не розчиняться. Змастіть випечений корж білковою масою й поверніть у духовку ще на 15 хвилин. Розтопіть шоколад разом із двома столовими ложками молока та покрийте ним торт. Поставте охолоджуватися в холодильник приблизно на 20 хвилин.

Як правильно збивати білки?

Правильно збиті білки – секрет ідеального пляцка. Саме тому важливо звернути увагу на кілька ключових деталей, радить портал Przepisy.

Найперше – посуд. Його варто охолодити, а використовувати краще миски з металу, міді або скла. Однак самі білки повинні бути кімнатної температури. Починайте збивати на малій швидкості, щоб розбити структуру білка, і лише через хвилину – дві підвищуйте оберти.

