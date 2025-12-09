Цей пляцок стане справжнім подарунком не лише для близьких, а й для вас, тому що допоможе не валитися з ніг після всіх приготувань, а насолоджуватися святом. 24 Канал пропонує зберегти легкий покроковий рецепт від порталу "Ням-ням за 5 хвилин".
Як приготувати пляцок "День і ніч"?
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
темний шар:
– 6 жовтків;
– 120 грамів цукру;
– 100 мілілітрів молока;
– 60 мілілітрів. олії;
– 100 грамів борошна;
– 3 ложки какао;
– 1 пакетик розпушувача;
білий шар:
– 6 білків;
– 60 грамів цукру;
– 2 пакетики ванільного цукру;
ганаш:
– 200 грамів чорного шоколаду;
– 2 ложки молока.
Ідеальна гармонія / Скриншот з відео "На здоровʼя"
Приготування:
- Відокремте жовтки від білків і розкладіть їх у різні миски.
- Жовтки збийте з цукром, влийте молоко та олію, ще раз перемішайте.
- Далі додайте борошно, змішане з какао та розпушувачем, і замісіть однорідну масу. Перелийте тісто на деко, застелене пергаментом, та поставте випікатися при 180 градусів приблизно 20 хвилин.
- Для білого шару збийте білки до густої піни, поступово всипайте цукор і ванільний цукор, збивайте, доки кристали повністю не розчиняться.
- Змастіть випечений корж білковою масою й поверніть у духовку ще на 15 хвилин.
- Розтопіть шоколад разом із двома столовими ложками молока та покрийте ним торт.
- Поставте охолоджуватися в холодильник приблизно на 20 хвилин.
Як правильно збивати білки?
Правильно збиті білки – секрет ідеального пляцка. Саме тому важливо звернути увагу на кілька ключових деталей, радить портал Przepisy.
Найперше – посуд. Його варто охолодити, а використовувати краще миски з металу, міді або скла. Однак самі білки повинні бути кімнатної температури. Починайте збивати на малій швидкості, щоб розбити структуру білка, і лише через хвилину – дві підвищуйте оберти.
