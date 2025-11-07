Львівський сирник – один із них. Ніжний, ароматний і завжди урочистий, він нагадує про затишок, какао й трішки різдвяного настрою, повідомляє 24 Канал з посиланням на YouTube-канал Лілії Цвіт.

Як приготувати львівський сирник?

  • Час: 1 година
  • Порцій: 8

Інгредієнти:
Шоколадний корж:
– 1 яйце;
– 60 грамів цукру;
– 90 грамів масла;
– 1 чайна ложка соди;
– 1 чайна ложка оцту;
– 10 грамів какао;
– 200 грамів борошна.
Сирний шар:
– 500 грамів кисломолочного сиру;
– 100 грамів сметани;
– 2 яйця;
– 60 грамів цукру;
– 5 грамів ванільного цукру;
– 40 грамів родзинок;
– цедра одного лимона.

Як приготувати сирник: відео

Приготування:

  1. У мисці змішайте яйця з цукром.
  2. До соди додайте оцет і влийте до яєць.
  3. Перемішайте разом із розтопленим вершковим маслом та какао.
  4. Всипте борошно й замісіть у міру туге тісто.
  5. У результаті має вийти еластичне тісто.
  6. Розділіть тісто на дві частини.
  7. Одну частину покладіть у морозильник, іншу – у холодильник.
  8. У миску викладіть сир та сметану й перебийте блендером.
  9. В окремій мисці змішайте яйця з цукром і ванільним цукром.
  10. Влийте яєчну масу до сиру та перемішайте блендером.
  11. Додайте цедру лимона до сирної маси й усе ретельно перемішайте.
  12. Тісто з холодильника рівномірно розподіліть на дно форми.
  13. Вилийте сирну масу.
  14. Натріть зверху тісто з морозильника й рівномірно розподіліть його по поверхні.
  15. Випікайте при температурі 160 градусів – 60 хвилин.

Що робити, якщо тісто вийшло надто м’яким або липким?

Якщо тісто стало надто липким або м’яким, не поспішайте додавати багато борошна, інформує Tasting Table. Найкраще рішення – повернути тісту правильну температуру. Коли воно надто тепле, жир у його складі розм’якшується, і воно втрачає форму.

Просто покладіть тісто у холодильник і залиште його охолонути на кілька годин. Під час охолодження масло або інший жир застигне, і тісто стане значно щільнішим та простішим у роботі.

