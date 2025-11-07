Львівський сирник – один із них. Ніжний, ароматний і завжди урочистий, він нагадує про затишок, какао й трішки різдвяного настрою, повідомляє 24 Канал з посиланням на YouTube-канал Лілії Цвіт.

Як приготувати львівський сирник?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

Шоколадний корж:

– 1 яйце;

– 60 грамів цукру;

– 90 грамів масла;

– 1 чайна ложка соди;

– 1 чайна ложка оцту;

– 10 грамів какао;

– 200 грамів борошна.

Сирний шар:

– 500 грамів кисломолочного сиру;

– 100 грамів сметани;

– 2 яйця;

– 60 грамів цукру;

– 5 грамів ванільного цукру;

– 40 грамів родзинок;

– цедра одного лимона.

Як приготувати сирник: відео

Приготування:

У мисці змішайте яйця з цукром. До соди додайте оцет і влийте до яєць. Перемішайте разом із розтопленим вершковим маслом та какао. Всипте борошно й замісіть у міру туге тісто. У результаті має вийти еластичне тісто. Розділіть тісто на дві частини. Одну частину покладіть у морозильник, іншу – у холодильник. У миску викладіть сир та сметану й перебийте блендером. В окремій мисці змішайте яйця з цукром і ванільним цукром. Влийте яєчну масу до сиру та перемішайте блендером. Додайте цедру лимона до сирної маси й усе ретельно перемішайте. Тісто з холодильника рівномірно розподіліть на дно форми. Вилийте сирну масу. Натріть зверху тісто з морозильника й рівномірно розподіліть його по поверхні. Випікайте при температурі 160 градусів – 60 хвилин.

Що робити, якщо тісто вийшло надто м’яким або липким?

Якщо тісто стало надто липким або м’яким, не поспішайте додавати багато борошна, інформує Tasting Table. Найкраще рішення – повернути тісту правильну температуру. Коли воно надто тепле, жир у його складі розм’якшується, і воно втрачає форму.

Просто покладіть тісто у холодильник і залиште його охолонути на кілька годин. Під час охолодження масло або інший жир застигне, і тісто стане значно щільнішим та простішим у роботі.

