Фарш, хліб, яйце, спеції – здається, у приготуванні котлет немає нічого складного. Однак це популярне упередження, яке призводить до типових помилок, розповідає 24 Канал з посиланням на "Господинька".
Які типові помилки у приготуванні котлет?
- Занадто дрібний фарш
Котлети повинні бути пишними, легкими та соковитими. Тож фарш повинен бути або середнього, або грубого помелу.
Якщо використовувати дрібний фарш, то котлети будуть сухими і тонкими – а це протилежний до ідеального результат.
Кілька правил – і ваші котлети будуть ідеальними / Скриншот з відео
- Ігнорування хліба
Хліб у котлетах потрібен не "від бідності", у нього чітка кулінарна функція. Він вбирає у себе мʼясний сік, завдяки чому під час смаження він залишається всередині котлет.
Якщо хочете поекспериментувати, можете замінити хліб на манку або картоплю, але один з цих наповнювачів точно треба додати до фаршу.
- Використання молока
Господині часто вимочують хліб у молоці, сподіваючись надати страві ніжного смаку. Але це помилка – різниці у смаку ви не відчуєте.
А от мʼясо стане більш забитим та жорстким, чого точно варто уникати у приготуванні котлет.
А коли захочеться смачних та соковитих котлет, скористайтеся рецептом з TikTok _with_anna._.
Котлети бувають не тільки з мʼяса
Спробуйте осінні котлети з грибів та крупи.
Вони виходять такими смачними, що для них і не треба мʼяса.