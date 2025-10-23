Фарш, хліб, яйце, спеції – здається, у приготуванні котлет немає нічого складного. Однак це популярне упередження, яке призводить до типових помилок, розповідає 24 Канал з посиланням на "Господинька".

Які типові помилки у приготуванні котлет?

Занадто дрібний фарш

Котлети повинні бути пишними, легкими та соковитими. Тож фарш повинен бути або середнього, або грубого помелу.

Якщо використовувати дрібний фарш, то котлети будуть сухими і тонкими – а це протилежний до ідеального результат.

Ігнорування хліба

Хліб у котлетах потрібен не "від бідності", у нього чітка кулінарна функція. Він вбирає у себе мʼясний сік, завдяки чому під час смаження він залишається всередині котлет.

Якщо хочете поекспериментувати, можете замінити хліб на манку або картоплю, але один з цих наповнювачів точно треба додати до фаршу.

Використання молока

Господині часто вимочують хліб у молоці, сподіваючись надати страві ніжного смаку. Але це помилка – різниці у смаку ви не відчуєте.

А от мʼясо стане більш забитим та жорстким, чого точно варто уникати у приготуванні котлет.

