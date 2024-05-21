У Франції їх просто обожнюють: готуємо казкові млинці з полуницею
21 травня 2024, 12:55Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Французи дуже люблять тоненькі млинці з різноманітними начинками. Спробуйте й ви приготувати крепи з полуницею.
Вершковий соус перетворить їх на справжній кулінарний шедевр. Млинці матимуть ніжний фруктовий смак.
Буде смачно Рецепт, який точно вийде у кожного: готуємо лінивий "Наполеон" з полуницею
Крепи з полуницею та вершками
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти для начинки:
– 300 грамів полуниці;
– 20 мілілітрів лікеру Cointreau;
– 300 грамів вершків 33%;
– 40 грамів вершкової пудри;
– 50 грамів цукру;
– 4 мілілітри ванільного екстракту.
Для млинців:
– 2 яйця;
– 4 мілілітри ванільного екстракту;
– 40 грамів цукру;
– 250 грамів молока 2,5%;
– 140 грамів борошна;
– 20 грамів масла 73%.
Приготування:
- Полуницю помийте і розріжте на чотири частини. Посипте цукром, додайте лікер і перемішайте.
- Збийте яйця, додайте олію, ванілін, цукор і молоко. Перемішайте, після чого просійте борошно і збийте, щоб не було грудочок.
- Пательню для млинців змастіть маслом і промокніть паперовим рушником. На центр налийте приблизно 50 грамів тіста та розподіліть по поверхні, щоб утворився тонкий шар. Смажте приблизно 30 – 60 секунд, поки краї не стануть золотистими. Переверніть і смажте ще 20 – 30 секунд.
- В окремій мисці змішайте вершки, цукор і ванілін. Половину полуниці в лікері подрібніть і додайте до вершкової суміші. Перемішайте.
- На чверть кожного млинця викладіть суміш з полуниці та вершків. Складіть двічі навпіл. Зверху прикрасьте залишками полуниці та цукровою пудрою.