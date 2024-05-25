Ідеальний сніданок вихідного дня: готуємо розкішні млинці Рафаелло

25 травня 2024, 12:59
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Джерело:

gubenia_sofiia

Млинці чудово підходять до сніданку. А смачна начинка перетворює їх на справжній витвір мистецтва.

Сир зі згущеним молоком ідеально пасують до тоненьких млинців. Кокосова стружка зробить їх схожими на Рафаелло.

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Млинці Рафаелло

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4
Для млинців:
– 3 яйця;
– 3 столові ложки цукру;
– 500 мілілітрів молока;
– 5 столових ложок олії;
– 240 грамів борошна;
– 150 мілілітрів окропу.
Начинка:
– 100 грамів згущеного молока;
– 50 грамів кокосової стружки;
– 350 грамів кисломолочного сиру.

Дивіться, як приготувати такі млинці: відео

Приготування:

  1. Яйця збийте з цукром, додайте частинами борошно та перемішайте.
  2. Додайте поступово молоко, постійно перемішуючи, щоб не було грудочок.
  3. Далі влийте олію та окріп, ще раз перемішайте та обсмажте тоненькі млинчики з обох сторін.
  4. Всі інгредієнти для начинки перебийте блендером. Змастіть кожен млинець і скрутіть. Полийте згущеним молоком, посипте кокосовою стружкою і подавайте.
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Автор: Ольга Котів