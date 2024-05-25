Ідеальний сніданок вихідного дня: готуємо розкішні млинці Рафаелло
25 травня 2024, 12:59Читать новость на русском
Джерело:gubenia_sofiia
Млинці чудово підходять до сніданку. А смачна начинка перетворює їх на справжній витвір мистецтва.
Сир зі згущеним молоком ідеально пасують до тоненьких млинців. Кокосова стружка зробить їх схожими на Рафаелло.
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Млинці Рафаелло
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
– 3 яйця;
– 3 столові ложки цукру;
– 500 мілілітрів молока;
– 5 столових ложок олії;
– 240 грамів борошна;
– 150 мілілітрів окропу.
Начинка:
– 100 грамів згущеного молока;
– 50 грамів кокосової стружки;
– 350 грамів кисломолочного сиру.
Дивіться, як приготувати такі млинці: відео
Приготування:
- Яйця збийте з цукром, додайте частинами борошно та перемішайте.
- Додайте поступово молоко, постійно перемішуючи, щоб не було грудочок.
- Далі влийте олію та окріп, ще раз перемішайте та обсмажте тоненькі млинчики з обох сторін.
- Всі інгредієнти для начинки перебийте блендером. Змастіть кожен млинець і скрутіть. Полийте згущеним молоком, посипте кокосовою стружкою і подавайте.