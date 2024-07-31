Популярна намазка на хліб з секретним інгредієнтом: рецепт бюджетної закуски за лічені копійки

Намазка на хліб – це швидкий і простий спосіб приготувати смачні бутерброди для будь-якої нагоди. Проте особливо вона смакує на сніданок.

Це простий спосіб приготувати щось смачне, не витрачаючи багато часу та грошей. Виконання цієї страви можна навіть доручити дитині.

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Намазка на хліб

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

– 100 грамів плавленого сиру;– пучок кропу;– 1 солоний огірок;– 1 зубчик часнику;– 1 столова ложка майонезу;– 4 шматочки батона.

Приготування:

Натріть сир на дрібній тертці. Дрібно наріжте кріп і змішайте з сиром. Натріть огірок і додайте до суміші. Пропустіть часник через прес і додайте. Заправте майонезом та ретельно перемішайте. Підсушіть батон на сухій сковороді, намажте та подайте.

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