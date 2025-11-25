Прилипання їжі до сковорідки – це давня проблема, яку можна вирішити елементарним чином. 24 Канал з посиланням на Stackexchange розповідає про секрет, відомий усім досвідченим господиням.

Читайте також Можна спекти одним коржем: легкий пляцок з яблук на швидку руку

Як захистити сковорідку від прилипання їжі?

Цей спосіб чудово знайомий нашим бабусям. Але і зараз він працює з чаввуними та алюмінієвими сковорідками на всі сто, хоча дійсно став менш популярним. Усе, що вам потрібно – звичайна кухонна сіль.

Секрет поколінь / Фото Pixabay

Що треба робити: добре розігрійте порожню сковороду, а потім насипте 3 – 4 столові ложки солі. Смажте її, періодично помішуючи, поки вона не змінить колір.

Після цього висипте сіль, а сковороду протріть вологою ганчіркою, щоб прибрати залишки. Далі злегка змастіть поверхню олією, розігрійте її та витріть чистим паперовим рушником. Після такої підготовки їжа точно не буде прилипати.

А як працює спосіб з пергаментом?

Є й більш сучасний та так само простий варіант. Виріжте з пергаменту коло за розміром дна сковороди, покладіть його всередину та додайте трішки олії, розповідає портал Pysznosci.

Такий пергаментний "щит" не дає продуктам пригорати і значно полегшує перевертання страв, навіть якщо сковорода давно втратила своє покриття.

Що варто приготувати?