Креп Сюзет – це "палаючі" французькі млинці в апельсиновому сиропі, які припадають до смаку абсолютно усім. Хто сказав, що вишукані десерти повинні бути складними? 24 Канал відтворити цей смаколик за рецептом порталу Fajne gotowanie.

Як приготувати Креп Сюзет?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

млинці:

– 150 грамів борошна;

– 2 яйця;

– 300 мілілітрів молока;

– 50 мілілітрів води;

– 2 столові ложки цукру;

– 50 грамів розтопленого вершкового масла;

соус:

– 100 грамів цукру;

– сік і цедра 2 апельсинів;

– 50 грамів вершкового масла;

– 50 мілілітрів апельсинового лікеру (Cointreau).

Шедевр без зайвих зусиль / Фото Freepik

Приготування:

Для приготування млинців змішайте яйця, молоко, воду та борошно до гладкого тіста. Додайте трішки цукру й розтоплене вершкове масло, після чого випікайте тонкі млинці на гарячій пательні. Тепер соус: розтопіть цукор до карамельного кольору, влийте апельсиновий сік, додайте цедру та вершкове масло, добре розмішайте до однорідності. За бажанням можна зробити фламбе. Влийте лікер і дайте полум’ю швидко випалити алкоголь, залишивши лише приємний аромат. Готові млинці занурте в теплий соус, складіть у вигляді трикутників і подавайте одразу, поки вони гарячі.

Смачного!

Хто створив Креп Сюзет?

Як це буває з відомими стравами, є кілька джерел походження цього десерту. Однак найбільш реалістична версія – десерт створив відомий шеф Огюст Ескофʼє, розповідає Gastrotravel.

Десерт подали в Монако для принца Уельського, а назвали на честь. акторки Сюзенни (Сюзет) Райхенберг, яка його супроводжувала. Щоправда, тоді млинці подавали з мандаринами і без фломбування.

