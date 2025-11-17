Креп Сюзет – це "палаючі" французькі млинці в апельсиновому сиропі, які припадають до смаку абсолютно усім. Хто сказав, що вишукані десерти повинні бути складними? 24 Канал відтворити цей смаколик за рецептом порталу Fajne gotowanie.
Як приготувати Креп Сюзет?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
млинці:
– 150 грамів борошна;
– 2 яйця;
– 300 мілілітрів молока;
– 50 мілілітрів води;
– 2 столові ложки цукру;
– 50 грамів розтопленого вершкового масла;
соус:
– 100 грамів цукру;
– сік і цедра 2 апельсинів;
– 50 грамів вершкового масла;
– 50 мілілітрів апельсинового лікеру (Cointreau).
Шедевр без зайвих зусиль / Фото Freepik
Приготування:
- Для приготування млинців змішайте яйця, молоко, воду та борошно до гладкого тіста. Додайте трішки цукру й розтоплене вершкове масло, після чого випікайте тонкі млинці на гарячій пательні.
- Тепер соус: розтопіть цукор до карамельного кольору, влийте апельсиновий сік, додайте цедру та вершкове масло, добре розмішайте до однорідності.
- За бажанням можна зробити фламбе. Влийте лікер і дайте полум’ю швидко випалити алкоголь, залишивши лише приємний аромат.
- Готові млинці занурте в теплий соус, складіть у вигляді трикутників і подавайте одразу, поки вони гарячі.
Смачного!
Хто створив Креп Сюзет?
Як це буває з відомими стравами, є кілька джерел походження цього десерту. Однак найбільш реалістична версія – десерт створив відомий шеф Огюст Ескофʼє, розповідає Gastrotravel.
Десерт подали в Монако для принца Уельського, а назвали на честь. акторки Сюзенни (Сюзет) Райхенберг, яка його супроводжувала. Щоправда, тоді млинці подавали з мандаринами і без фломбування.
