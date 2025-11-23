Гуцульські деруни – це ще одна неймовірна знахідка в українській кулінарній традиції. Навіть якщо ви не надто часто готуєте цю страву, гуцульське виконання змусить вас переглянути свою буденність, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".

Як приготувати гуцульські деруни?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 5 картоплин;

– 1 цибуля;

– сіль та перець до смаку;

– 1 яйце;

– 3 столові ложки борошна;

сирна "шапочка":

– 2 варених яйця;

– 100 грамів твердого сиру;

– 3 столові ложки майонезу;

– 2 зубчики часнику.

Новий колорит улюбленої страви / Фото Today.ua

Приготування:

Картоплю потрібно натерти на тертці, а цибулю подрібнити на маленькі кубики. З’єднайте овочі з яйцем і борошном, приправте перцем та сіллю. Обсмажте суміш на добре розігрітій олії, формуючи деруни. Сир разом із яйцями натріть, додайте майонез та подрібнений часник. Нанесіть цю суміш на підсмажені деруни й накрийте сковороду кришкою. Готуйте ще 3 – 5 хвилин, доки начинка не прогріється і не стане м’якою.

З чим подати деруни?

Для такої особливої страви буде доречним приготувати соус. Цибулю обсмажуємо з печерицями, солимо та перчимо. Потім перекладаємо у каструльку, додаємо трішки молока та сметани, добре перемішуємо.

Додаємо трішки борошна та готуємо до загустіння. За бажанням можна додати трішки часнику. Такий соус ідеально підкреслить смак ваших дерунів, підказує портал Beszamel.

