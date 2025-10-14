Куркума – це чудовий східний інгредієнт, який надає прикметного колориту абсолютно усім стравам. Навіть улюблені огірочки будуть смакувати ще краще, розповідає 24 Канал з посиланням на Cookorama.

Як заготувати огірки з куркумою на зиму?

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 800 грамів огірків;

маринад:

– 1 склянка води;

– 100 мілілітрів оцту;

– 0,5 склянки цукру;

– 1 чайна ложка солі;

– 1 чайна ложка меленої куркуми;

– 1 чайна ложка перцю;

– перець горошком, гірчиця в зернах, лавровий лист.

Приготування:

Вимийте невеликі огірки, наріжте тоненькими смужками. У чисті стерилізовані банки покладіть по половині чайної ложки зерен гірчиці, по 1 – 2 зернини духмяного перцю, кілька горошин чорного перцю та по одному лавровому листочку. Щільно наповніть банки нарізаними огірками. У каструлі змішайте воду, оцет, куркуму, цукор і сіль. Доведіть до кипіння, щоб усі компоненти розчинилися. Залийте гарячим маринадом огірки в банках. Стерилізуйте банки протягом 7 хвилин, після чого закрутіть стерильними кришками. Переверніть банки догори дном і залиште охолонути. Зберігайте заготовку в прохолодному, темному місці. Смакувати можна приблизно через місяць.

Смачного!

