Куркума – це чудовий східний інгредієнт, який надає прикметного колориту абсолютно усім стравам. Навіть улюблені огірочки будуть смакувати ще краще, розповідає 24 Канал з посиланням на Cookorama.
До речі Предки нею пишалися: як приготувати неймовірно соковиту душенину
Як заготувати огірки з куркумою на зиму?
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 800 грамів огірків;
маринад:
– 1 склянка води;
– 100 мілілітрів оцту;
– 0,5 склянки цукру;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 чайна ложка меленої куркуми;
– 1 чайна ложка перцю;
– перець горошком, гірчиця в зернах, лавровий лист.
А також можете скористатися відеорецептом з ютубу "Абетка рецептів".
Приготування:
- Вимийте невеликі огірки, наріжте тоненькими смужками.
- У чисті стерилізовані банки покладіть по половині чайної ложки зерен гірчиці, по 1 – 2 зернини духмяного перцю, кілька горошин чорного перцю та по одному лавровому листочку.
- Щільно наповніть банки нарізаними огірками.
- У каструлі змішайте воду, оцет, куркуму, цукор і сіль.
- Доведіть до кипіння, щоб усі компоненти розчинилися.
- Залийте гарячим маринадом огірки в банках.
- Стерилізуйте банки протягом 7 хвилин, після чого закрутіть стерильними кришками.
- Переверніть банки догори дном і залиште охолонути.
- Зберігайте заготовку в прохолодному, темному місці.
- Смакувати можна приблизно через місяць.
Смачного!
Чим поласувати взимку?
Паралельно можете попіклуватися про заготівлю достатньої кількості томатного соусу.
Він легкий у приготуванні та надасть вашим стравам особливого італійського колориту.