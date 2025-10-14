Куркума – це чудовий східний інгредієнт, який надає прикметного колориту абсолютно усім стравам. Навіть улюблені огірочки будуть смакувати ще краще, розповідає 24 Канал з посиланням на Cookorama.

Як заготувати огірки з куркумою на зиму?

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 1

Інгредієнти:
– 800 грамів огірків;
маринад:
– 1 склянка води;
– 100 мілілітрів оцту;
– 0,5 склянки цукру;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 чайна ложка меленої куркуми;
– 1 чайна ложка перцю;
– перець горошком, гірчиця в зернах, лавровий лист.

А також можете скористатися відеорецептом з ютубу "Абетка рецептів".

Приготування:

  1. Вимийте невеликі огірки, наріжте тоненькими смужками.
  2. У чисті стерилізовані банки покладіть по половині чайної ложки зерен гірчиці, по 1 – 2 зернини духмяного перцю, кілька горошин чорного перцю та по одному лавровому листочку.
  3. Щільно наповніть банки нарізаними огірками.
  4. У каструлі змішайте воду, оцет, куркуму, цукор і сіль.
  5. Доведіть до кипіння, щоб усі компоненти розчинилися.
  6. Залийте гарячим маринадом огірки в банках.
  7. Стерилізуйте банки протягом 7 хвилин, після чого закрутіть стерильними кришками.
  8. Переверніть банки догори дном і залиште охолонути.
  9. Зберігайте заготовку в прохолодному, темному місці.
  10. Смакувати можна приблизно через місяць.

Смачного!

Чим поласувати взимку?

  • Паралельно можете попіклуватися про заготівлю достатньої кількості томатного соусу.

  • Він легкий у приготуванні та надасть вашим стравам особливого італійського колориту.