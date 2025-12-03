У цьому рецепті використовується куряча печінка. Вона швидко смажиться і є м'якшою, ніж, до прикладу, яловича, інформує 24 Канал.

Читайте також Смачна класика і на свято, і на щодень: рецепт бюджетного салату, який здивує смаком

Як приготувати салат "Прометей" з печінкою?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 – 400 грамів курячої печінки;

– 1 цибулина;

– 1 болгарський перець;

– 100 – 150 грамів консервованих ананасів;

– майонез до смаку;

– олія для смаження печінки;

– сіль, чорний мелений перець до смаку;

– зелень для подачі

Приготування:

Печінку добре промийте, почистьте від плівок та обсушіть. Наріжте на невеликі шматочки. Розігрійте на сковороді соняшникову олію, обсмажте печінку на середньому вогні до готовності (попередньо можна її трохи присолити та поперчити). Дайте охолонути. Цибулю наріжте тонкими півкільцями або дрібно – за смаком. Перець є наріжте соломкою або кубиками. З консервованих ананасів злийте рідину, наріжте шматочки дрібніше. У великій мисці змішайте охолоджену печінку, цибулю, перець та ананаси. Додайте майонез, посоліть і поперчіть за смаком, добре перемішайте. За бажанням додайте дрібно нарізану зелень. Перед подачею дайте салату настоятися 10 – 15 хвилин, щоб смаки змішались.

Чим можна замінити майонез?

Цей салат можна зробити менш калорійним. Варто лише використати для заправки не майонез, а сметану або грецький йогурт.

Проте для кращого смаку до них тоді треба буде додати деякі акценти. Наприклад, подрібнений часник або італійські трави, радить портал Beszamel.

Які салати можна ще приготувати?