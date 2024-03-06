Ви готували їх неправильно: перевірений рецепт найпишніших оладок на кефірі

6 березня 2024, 15:20
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Джерело:

УНІАН

Мабуть, оладки любить абсолютно кожен українець. Ця смачна та повітряна страва знайома всім ще з дитинства.

Подавайте оладки гарячими зі сметаною. Також вони смакуватимуть з медом, згущеним молоком або улюбленим варенням.

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Оладки на кефірі

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 240 грамів борошна;
– 250 мілілітрів кефіру;
– 1 яйце;
– 2 столові ложки цукру;
– сіль до смаку;
– 0,5 чайної ложки соди;
– 3 столові ложки олії.

Приготування:

  1. Змішайте яйце з цукром та сіллю. Трошки підігрійте кефір.
  2. Теплий кефір поступово влийте в яєчну суміш, постійно помішуючи. Просійте борошно в окрему миску.
  3. У рідку суміш невеликими порціями введіть борошно, вимішуючи вінчиком в одному напрямку.
  4. Замісіть густе, однорідне тісто. Далі поверх просійте соду. Ретельно, але швидко вмішайте її в тісто. Дайте тісту постояти 10 – 15 хвилин, щоб почали з'являтися пухирці.
  5. На добре прогріту пательню влийте олію і прогрійте її. Столовою ложкою викладайте тісто на сковорідку. Обсмажуйте оладки з обох боків до рум'яності.
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Автор: Ольга Котів