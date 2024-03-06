Ви готували їх неправильно: перевірений рецепт найпишніших оладок на кефірі
6 березня 2024, 15:20Читать новость на русском
Джерело:УНІАН
Мабуть, оладки любить абсолютно кожен українець. Ця смачна та повітряна страва знайома всім ще з дитинства.
Подавайте оладки гарячими зі сметаною. Також вони смакуватимуть з медом, згущеним молоком або улюбленим варенням.
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Оладки на кефірі
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
– 240 грамів борошна;
– 250 мілілітрів кефіру;
– 1 яйце;
– 2 столові ложки цукру;
– сіль до смаку;
– 0,5 чайної ложки соди;
– 3 столові ложки олії.
Приготування:
- Змішайте яйце з цукром та сіллю. Трошки підігрійте кефір.
- Теплий кефір поступово влийте в яєчну суміш, постійно помішуючи. Просійте борошно в окрему миску.
- У рідку суміш невеликими порціями введіть борошно, вимішуючи вінчиком в одному напрямку.
- Замісіть густе, однорідне тісто. Далі поверх просійте соду. Ретельно, але швидко вмішайте її в тісто. Дайте тісту постояти 10 – 15 хвилин, щоб почали з'являтися пухирці.
- На добре прогріту пательню влийте олію і прогрійте її. Столовою ложкою викладайте тісто на сковорідку. Обсмажуйте оладки з обох боків до рум'яності.