Домашні проситимуть добавки: рецепт фантастичних оладок з полуницею від Ярославського
3 червня 2024, 18:59Читать новость на русском
Джерело:yaroslavskyi_vova
Настав сезон полуниці, тож встигніть приготувати з нею смачні та ароматні страви. Зокрема, радимо повітряні оладки з фантастичним соусом.
Суддя "МастерШеф" Володимир Ярославський поділився своїм покроковим рецептом. Обов'язково втільте його в життя.
Буде смачно Шедевр французької кухні: простий рецепт заварного пирога з полуницею
Оладки з полуницею
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 2
– 170 грамів кефіру;
– 80 грамів полуниці;
– 1 маленьке яйце;
– 140 грамів борошна;
– 45 грамів цукру;
– 5 – 6 грамів розпушувача.
Соус:
– 250 грамів полуниці;
– 25 грамів цукру;
– крапля лимонного соку.
Дивіться, як готувати оладки з полуницею: відео
Приготування:
- Змішайте кефір та полуницю. Збийте блендером до однорідної консистенції.
- Додайте яйце та цукор, після чого перемішайте вінчиком.
- Додайте борошно, розпушувач і знову перемішайте. Нагрійте пательню, додайте трохи олії без запаху.
- На пательню ложкою викладіть тісто, формуючи оладки. Обсмажте до золотистості з обох сторін.
- Полуницю помийте, почистьте та наріжте. Для соусу 150 грамів полуниці прогрійте з лимонним соком та цукром до кипіння.
- Готові оладки полийте гарячим полуничним соусом, покладіть ложку збитих вершків з цукром чи жирної сметани та прикрасьте полуницями.