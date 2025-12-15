Зварити куряче філе виглядає елементарним завданням. Настільки елементарним, що часто курка виходить пересушеною. Як цього уникнути – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Przepisy.

Як зварити куряче філе на салат?

Почнемо з підготовки мʼяса. Філе потрібно вийняти з холодильника за 15 – 20 хвилин до початку готування. Воно повинно досягти кімнатної температури, це гарантує рівномірність приготування.

Зварити філе – це теж мистецтво / Фото Pixabay

Далі – бульйон. Так, не просто вода, а сіль, цибуля, морква, лавровий лист. Мʼясо буде смачним та соковитим.

Тепер варіння. Доведіть воду до кипіння, покладіть в не мʼясо, і або скрутіть вогонь або мінімального, або й просто вимкніть нагрівання води. Ця техніка приготування називається пошинг – і приблизно через 20 хвилин ви отримаєте ніжне та соковите філе, з яким ваші салати будуть неповторними. Тільки не виймайте з бульйону до вистигання – воно повинно охолонути у воді.

Як ще приготувати куряче філе на салат?

Філе також можна посмажити, ідеально на гриль-сковорідці. Це підійде у випадках, коли потрібно надати страві яскраво вираженого смаку, радить Moje gotowanie.

Для більш нейтрального враження філе можна приготувати на пару. Але цей спосіб займає чимало часу, тому на практиці використовується не так часто.

