Цей пиріг виходить вологим та ароматним. Романтичний вечір, домашнє свято чи Новий рік – він пасує до будь-якого столу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Shuba. І головне – у вас залишиться ще багато сил та натхнення.
Як приготувати пиріг "Ірландська кава"?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 190 грамів пшеничного борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 40 мілілітрів соняшникової олії;
– 80 мілілітрів молока;
– 2 курячі яйця;
– 40 грамів вершкового масла;
– 40 мілілітрів темного рому;
– 45 грамів какао-порошку;
– 1 чайна ложка розчинної кави;
– 150 грамів цукру;
– 130 мілілітрів окропу;
– 0,5 чайної ложки харчової соди;
– 20 грамів кокосової стружки;
– 15 мілілітрів соняшникової олії для змащування форми.
Чудовий десерт до чаю / Фото epicurious
Приготування:
- Духовку розігрійте до 180 градусів у режимі "верх-низ", форму для випікання змастіть соняшниковою олією. Вершкове масло розтопіть до рідкого стану.
- У глибокій мисці з’єднайте борошно, какао-порошок, цукор, соду та розпушувач і ретельно перемішайте вінчиком.
- В окремому посуді змішайте молоко, соняшникову олію, ром і яйця, після чого влийте розтоплене масло й знову перемішайте.
- Поєднайте суху й рідку суміші, розмішайте до однорідності, щоб не залишилося грудочок.
- Розчинну каву залийте окропом і, поки вона ще гаряча, влийте у тісто, знову добре перемішавши вінчиком – маса має вийти рідкою, схожою на тісто для млинців, і стікати цівкою.
- Перекладіть тісто у форму, злегка стукніть нею об стіл, щоб поверхня вирівнялася, та випікайте близько 50 хвилин, перевіряючи готовність дерев’яною шпажкою.
- Якщо вона виходить вологою, залиште пиріг у духовці ще на 5 – 7 хвилин.
- Готову випічку трохи охолодіть, посипте кокосовою стружкою. За бажанням подавайте зі збитими вершками або морозивом.
Яке какао підходить для випічки?
Незалежно від того, який вид какао-порошку ви купуєте, завжди перевіряйте етикетку, щоб переконатися, що він виготовлений зі 100% какао. Цукру в складі також бути не повинно, пише Еpicurious.
Стабілізатори чи інші додаткові складники натуральному какао не потрібні. Тож якщо список інгредієнтів на упаковці довгий – краще обирати іншу продукцію.
