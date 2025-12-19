Цей пиріг виходить вологим та ароматним. Романтичний вечір, домашнє свято чи Новий рік – він пасує до будь-якого столу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Shuba. І головне – у вас залишиться ще багато сил та натхнення.

Як приготувати пиріг "Ірландська кава"?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 190 грамів пшеничного борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 40 мілілітрів соняшникової олії;

– 80 мілілітрів молока;

– 2 курячі яйця;

– 40 грамів вершкового масла;

– 40 мілілітрів темного рому;

– 45 грамів какао-порошку;

– 1 чайна ложка розчинної кави;

– 150 грамів цукру;

– 130 мілілітрів окропу;

– 0,5 чайної ложки харчової соди;

– 20 грамів кокосової стружки;

– 15 мілілітрів соняшникової олії для змащування форми.

Чудовий десерт до чаю / Фото epicurious

Приготування:

Духовку розігрійте до 180 градусів у режимі "верх-низ", форму для випікання змастіть соняшниковою олією. Вершкове масло розтопіть до рідкого стану. У глибокій мисці з’єднайте борошно, какао-порошок, цукор, соду та розпушувач і ретельно перемішайте вінчиком. В окремому посуді змішайте молоко, соняшникову олію, ром і яйця, після чого влийте розтоплене масло й знову перемішайте. Поєднайте суху й рідку суміші, розмішайте до однорідності, щоб не залишилося грудочок. Розчинну каву залийте окропом і, поки вона ще гаряча, влийте у тісто, знову добре перемішавши вінчиком – маса має вийти рідкою, схожою на тісто для млинців, і стікати цівкою. Перекладіть тісто у форму, злегка стукніть нею об стіл, щоб поверхня вирівнялася, та випікайте близько 50 хвилин, перевіряючи готовність дерев’яною шпажкою. Якщо вона виходить вологою, залиште пиріг у духовці ще на 5 – 7 хвилин. Готову випічку трохи охолодіть, посипте кокосовою стружкою. За бажанням подавайте зі збитими вершками або морозивом.

Яке какао підходить для випічки?

Незалежно від того, який вид какао-порошку ви купуєте, завжди перевіряйте етикетку, щоб переконатися, що він виготовлений зі 100% какао. Цукру в складі також бути не повинно, пише Еpicurious.

Стабілізатори чи інші додаткові складники натуральному какао не потрібні. Тож якщо список інгредієнтів на упаковці довгий – краще обирати іншу продукцію.

