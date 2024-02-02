Ідеальний сніданок всього за пів години: готуємо прості та бюджетні печінкові оладки
2 лютого 2024, 10:59Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Печінково-картопляні оладки – бюджетний та смачний сніданок. Щоб їх приготувати не потрібно складних інгредієнтів та купи часу.
Такими печінково-картопляними оладками можна почастувати гостей чи родину. З приготуванням цієї страви впорається кожен.
Печінково-картопляні оладки можна їсти зі сметаною чи іншим улюбленим соусом. Також вони чудово смакують без будь-яких добавок.
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Рецепт картопляно-печінкових оладок
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
– 500 грамів печінки;
– 2 яйця;
– 3 картоплини;
– 40 грамів борошна;
– сіль, перець до смаку;
– 40 мілілітрів олії.
Приготування:
- Печінку помийте і поріжте шматочками.
- Картоплю і цибулю почистьте, помийте і наріжте кубиками.
- Пропустіть печінку та овочі через м'ясорубку.
- У суміш додайте яйця, сіль, перець та перемішайте до однорідності.
- Розігрійте у пательні олію і ложкою викладіть печінково-картопляну масу у формі оладок. Обсмажуйте із двох боків на середньому вогні до золотистої скоринки.
- Готові оладки викладіть на паперовий рушник, щоб він увібрав зайву олію.