Ідеальний сніданок всього за пів години: готуємо прості та бюджетні печінкові оладки

2 лютого 2024, 10:59
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Джерело:

Shuba

Печінково-картопляні оладки – бюджетний та смачний сніданок. Щоб їх приготувати не потрібно складних інгредієнтів та купи часу.

Такими печінково-картопляними оладками можна почастувати гостей чи родину. З приготуванням цієї страви впорається кожен.

Печінково-картопляні оладки можна їсти зі сметаною чи іншим улюбленим соусом. Також вони чудово смакують без будь-яких добавок.

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Рецепт картопляно-печінкових оладок

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів печінки;
– 2 яйця;
– 3 картоплини;
– 40 грамів борошна;
– сіль, перець до смаку;
– 40 мілілітрів олії.

Приготування:

  1. Печінку помийте і поріжте шматочками.
  2. Картоплю і цибулю почистьте, помийте і наріжте кубиками.
  3. Пропустіть печінку та овочі через м'ясорубку.
  4. У суміш додайте яйця, сіль, перець та перемішайте до однорідності.
  5. Розігрійте у пательні олію і ложкою викладіть печінково-картопляну масу у формі оладок. Обсмажуйте із двох боків на середньому вогні до золотистої скоринки.
  6. Готові оладки викладіть на паперовий рушник, щоб він увібрав зайву олію.

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Автор: Ольга Котів