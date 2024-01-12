Найкращий сніданок за 10 хвилин: геніальний рецепт від суперфіналістки "МастерШеф"
12 січня 2024, 12:30Читать новость на русском
Джерело:olga_riabenko
Сніданок важливо не пропускати. Він обов'язково має бути корисним та смачним, аби зарядити вас на нові звершення.
Спробуйте скористатися цим простим рецептом від суперфіналістки "МастерШеф" Ольги Філенко. На приготування знадобиться всього 10 хвилин.
Варто спробувати Найпростіший сніданок, коли бракує часу: готуємо рваний пиріг з лаваша та сиру
Рецепт простого сніданку з лаваша
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 1 круглий лаваш;
– 2 яйця;
– 50 грамів моцарели;
– 100 грамів консервованого тунця;
– 50 грамів твердого сиру;
– 1 помідор;
– пучок шпинату;
– песто до смаку.
Приготування:
- Викладіть лаваш у глибоку форму. Вона має бути дещо меншою, щоб сформувалися бортики.
- На лаваш покладіть порізані моцарелу, помідори та шпинат.
- Збийте яйця та вилийте їх у форму. Зверху додайте трохи песто, тунець та притрусіть натертим сиром.
- Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 10 хвилин.