Простіше не буває: геніальна ідея швидкого сніданку від суперфіналістки "МастерШеф"

21 січня 2024, 10:59
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Джерело:

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Щоб приготувати смачний та поживний сніданок, не потрібно витрачати багато часу. Особливо, якщо у вас є лаваш.

Суперфіналістка "МастерШеф" Ольга Рябенко поділилася рецептом простого сніданку. Спробуйте приготувати швидку піцу з лаваша.

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Піца з лаваша

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 2 круглі лаваші;
– 150 грамів кетчупу чи томатного соусу;
– 200 грамів моцарели;
– 1 помідор;
– 50 грамів шинки.

Приготування:

  1. Помідори помийте і наріжте кружальцями. Сир натріть на грубій тертці.
  2. Лаваш покладіть на деко та змастіть кетчупом. Зверху покладіть сир та накрийте іншим лавашем.
  3. Знову змастіть кетчупом, викладіть сир, помідори та шинку.
  4. Запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 15 хвилин до рум'яної скоринки.
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Автор: Ольга Котів