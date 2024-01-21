Простіше не буває: геніальна ідея швидкого сніданку від суперфіналістки "МастерШеф"
21 січня 2024, 10:59Читать новость на русском
Джерело:olga_riabenko_
Щоб приготувати смачний та поживний сніданок, не потрібно витрачати багато часу. Особливо, якщо у вас є лаваш.
Суперфіналістка "МастерШеф" Ольга Рябенко поділилася рецептом простого сніданку. Спробуйте приготувати швидку піцу з лаваша.
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Піца з лаваша
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
– 2 круглі лаваші;
– 150 грамів кетчупу чи томатного соусу;
– 200 грамів моцарели;
– 1 помідор;
– 50 грамів шинки.
Приготування:
- Помідори помийте і наріжте кружальцями. Сир натріть на грубій тертці.
- Лаваш покладіть на деко та змастіть кетчупом. Зверху покладіть сир та накрийте іншим лавашем.
- Знову змастіть кетчупом, викладіть сир, помідори та шинку.
- Запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 15 хвилин до рум'яної скоринки.