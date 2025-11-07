Зелень дуже ніжна та швидко реагує на зміну умов. Те, як поводитися із зеленню, має вирішальне значення. Найкращий спосіб довше залишити петрушку чи цибулю свіжою – це тримати її в прохолодному місці, інформує 24 Канал з посиланням на poradnikogrodniczy.

Як зберігати зелень?

Перш за все її варто вийняти з харчової плівки, у якій вона була на полиці магазину. Це запобіжить її "задусі", і вона не почне швидко гнити. Якщо ви знаєте, що не будете використовувати петрушку чи кріп того ж дня, їх не варто тримати в холодильнику.

Є один перевірений спосіб, який дозволяє зберегти свіжою зелень дуже довго. Особливо це підходить для петрушки та кропу. Усе, що вам знадобиться, – це банка та вода. Наповніть банку холодною водою наполовину. Ретельно промийте весь пучок. Помістіть відокремлені гілочки в банку. Просто поставте підготовлену зелень у холодильник – там вона залишатиметься свіжою до тижня.

Як заморожувати зелень?

Надлишки петрушки чи зеленої цибулі варто заморозити, щоб потім використати для приготування супу чи інших страв, повідомляє przepisy. Висушіть зелень паперовим рушником або розстеліть її на бавовняному кухонному рушнику. Періодично перевертайте стебла, щоб вони краще висохли.

Зелень дрібно наріжте ножем – її варто зберігати в пакетах для заморожування, контейнерах або у формі кубиків льоду з водою чи оливковою олією.

Корисні підказки