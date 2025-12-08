Проте інколи хочеться чогось нового, такого, що одразу привертає увагу, інформує 24 Канал з посиланням на ютуб "Львівські пляцки". Він виглядає по-святковому навіть коли ще не розрізаний.
Як приготувати пляцок "Ейфорія"
- Час: 2 години
- Порцій: 6
Інгредієнти:
для шоколадного коржа:
– 5 великих яєць;
– 200 грамів цукру;
– 200 грамів борошна;
– 50 грамів какао;
– 1 стандартна пачка розпушувача (розрахована на 500 грамів борошна);
– 50 мілілітрів олії;
– 100 грамів сметани 20%;
для маково-горіхового коржа:
– 4 великі яйця; – 150 грамів цукру;
– 100 грамів сухого цілого маку;
– 40 грамів борошна;
– 1 стандартна пачка розпушувача (розрахована на 500 грамів борошна);
– 100 грамів вершкового масла 82,5%;
– 100 грамів волоських горіхів;
для крему:
– 200 грамів вершкового масла 82,5%;
– 370 грамів вареного згущеного молока;
– 200 мілілітрів вершків 30%;
– 200 грамів молочного або чорного шоколаду з лісовим горіхом;
просочування:
– 200 мілілітрів міцної кави.
Простий рецепт пляцка "Ейфорія": дивіться відео
Приготування:
- У чашу міксера розбийте п’ять яєць, додайте цукор і збивайте до пишності, потім підготуйте окрему суху суміш із просіяного борошна, какао та розпушувача.
- До збитих яєць влийте олію й додайте сметану, коротко перемішайте, всипте сухі інгредієнти й обережно доведіть тісто до однорідності.
- Перелийте масу у форму, застелену пергаментом, розрівняйте та випікайте за 170 градусів до готовності, після охолодження розріжте корж навпіл.
- Для маково-горіхового шару збийте яйця з цукром до максимальної пишності, змішайте мак, борошно й розпушувач, підготуйте тепле розтоплене масло й у кілька підходів введіть суху суміш у збиті яйця, вмішуючи знизу догори.
- Додайте подрібнені горіхи, акуратно поєднайте їх із масою й уведіть тепле вершкове масло.
- Вилийте тісто у форму, розрівняйте й випікайте за 180 градусів до готовності.
- Для крему збийте м’яке вершкове масло до повітряної консистенції, поступово додайте варене згущене молоко, окремо підігрійте вершки й розчиніть у них подрібнений шоколад, не доводячи до кипіння, охолодіть цю масу до кімнатної температури й невеликими порціями введіть у масляну основу на низьких обертах.
- Відкладіть частину крему для оздоблення, а решту поділіть на дві рівні частини.
- Для складання пляцка покладіть у рамку перший шоколадний корж, за бажанням просочіть його міцною кавою, нанесіть половину крему й розрівняйте.
- Зверху викладіть маковий корж, злегка притисніть, додайте другу частину крему та накрийте другим шоколадним коржем.
- Верх змастіть відкладеним кремом, за бажанням посипте крихтами шоколадного печива, накрийте форму плівкою й поставте в холодильник на 8–10 годин, щоб пляцок добре стабілізувався.
Як легко почистити горіхи?
Спершу розкладіть горіхи на деку й поставте в духовку, розігріту до 180 градусів, пише bakeclub australia. Достатньо 8 – 10 хвилин, до легкого підсмаження й появи виразного аромату.
Після цього пересипте їх у чистий кухонний рушник, загорніть і залиште на п’ять хвилин. Пара всередині допоможе легко відділити шкірку.
