Головний секрет ідеального холодцю полягає в тому, щоб правильно додати часник, повідомляє 24 Канал з посиланням на Тікток Rogova_D.M. Його не варто варити в бульйоні, адже під час тривалої термічної обробки з'явиться гіркота, а ще холодець стане каламутним.

Як варити холодець?

  • Час: 3 години
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 2 маленькі курочки;
– 600 грамів курячих стегенець;
– 1 цибулина;
– 1 морква;
– лавровий лист до смаку;
– перець горошком до смаку;
– сіль до смаку;
– 20–24 грами желатину;
– 2–3 зубчики часнику;
– 3 літри води.

Як приготувати ідеальний холодець: дивіться відео

Приготування:

  1. Залийте м’ясо 3 – 3,5 літрами води, доведіть до кипіння та зніміть піну.
  2. Варіть на мінімальному вогні приблизно 1 годину. Додайте цибулю, моркву, спеції та сіль і продовжуйте варити ще 2 години.
  3. Процідіть бульйон і дайте йому проваритися 5 хвилин, щоб об’єм зменшився до приблизно 2 – 2,5 літра.
  4. Желатин залийте холодною водою на 15 хвилин, після набухання додайте у теплий, але не гарячий бульйон – не кип’ятіть.
  5. М’ясо розберіть на шматочки, додайте 1 – 2 зубчики часнику – або безпосередньо до м’яса, або в бульйон.
  6. Розкладіть м’ясо у форми й залийте бульйоном.
  7. Поставте в холодильник на 6 – 8 годин до повного застигання.

Скільки потрібно вимочувати м'ясо на холодець?

Усе м’ясо слід ретельно промити й замочити в холодній воді щонайменше на 2–3 години, радить djurenko. Найкраще – залишити його у прохолодному місці на всю ніч.

Таке вимочування допомагає м’ясу стати ніжнішим і вивільнити зайві соки, що можуть впливати на смак страви.

