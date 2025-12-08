Головний секрет ідеального холодцю полягає в тому, щоб правильно додати часник, повідомляє 24 Канал з посиланням на Тікток Rogova_D.M. Його не варто варити в бульйоні, адже під час тривалої термічної обробки з'явиться гіркота, а ще холодець стане каламутним.
Цікаво Від мʼясних просто не відрізнити: готуємо апетитні котлети з картоплі та горіхів
Як варити холодець?
- Час: 3 години
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 маленькі курочки;
– 600 грамів курячих стегенець;
– 1 цибулина;
– 1 морква;
– лавровий лист до смаку;
– перець горошком до смаку;
– сіль до смаку;
– 20–24 грами желатину;
– 2–3 зубчики часнику;
– 3 літри води.
Як приготувати ідеальний холодець: дивіться відео
Приготування:
- Залийте м’ясо 3 – 3,5 літрами води, доведіть до кипіння та зніміть піну.
- Варіть на мінімальному вогні приблизно 1 годину. Додайте цибулю, моркву, спеції та сіль і продовжуйте варити ще 2 години.
- Процідіть бульйон і дайте йому проваритися 5 хвилин, щоб об’єм зменшився до приблизно 2 – 2,5 літра.
- Желатин залийте холодною водою на 15 хвилин, після набухання додайте у теплий, але не гарячий бульйон – не кип’ятіть.
- М’ясо розберіть на шматочки, додайте 1 – 2 зубчики часнику – або безпосередньо до м’яса, або в бульйон.
- Розкладіть м’ясо у форми й залийте бульйоном.
- Поставте в холодильник на 6 – 8 годин до повного застигання.
Скільки потрібно вимочувати м'ясо на холодець?
Усе м’ясо слід ретельно промити й замочити в холодній воді щонайменше на 2–3 години, радить djurenko. Найкраще – залишити його у прохолодному місці на всю ніч.
Таке вимочування допомагає м’ясу стати ніжнішим і вивільнити зайві соки, що можуть впливати на смак страви.
Що ще приготувати на свято?
Торт "Поліно" – це можливість подати вишуканий десерт, не витрачаючи багато часу та зусиль.
А ще приготуйте небанальний Олівʼє – один інгредієнт змінить усе.