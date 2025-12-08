Головний секрет ідеального холодцю полягає в тому, щоб правильно додати часник, повідомляє 24 Канал з посиланням на Тікток Rogova_D.M. Його не варто варити в бульйоні, адже під час тривалої термічної обробки з'явиться гіркота, а ще холодець стане каламутним.

Як варити холодець?

Час : 3 години

: 3 години Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 маленькі курочки;

– 600 грамів курячих стегенець;

– 1 цибулина;

– 1 морква;

– лавровий лист до смаку;

– перець горошком до смаку;

– сіль до смаку;

– 20–24 грами желатину;

– 2–3 зубчики часнику;

– 3 літри води.

Приготування:

Залийте м’ясо 3 – 3,5 літрами води, доведіть до кипіння та зніміть піну. Варіть на мінімальному вогні приблизно 1 годину. Додайте цибулю, моркву, спеції та сіль і продовжуйте варити ще 2 години. Процідіть бульйон і дайте йому проваритися 5 хвилин, щоб об’єм зменшився до приблизно 2 – 2,5 літра. Желатин залийте холодною водою на 15 хвилин, після набухання додайте у теплий, але не гарячий бульйон – не кип’ятіть. М’ясо розберіть на шматочки, додайте 1 – 2 зубчики часнику – або безпосередньо до м’яса, або в бульйон. Розкладіть м’ясо у форми й залийте бульйоном. Поставте в холодильник на 6 – 8 годин до повного застигання.

Скільки потрібно вимочувати м'ясо на холодець?

Усе м’ясо слід ретельно промити й замочити в холодній воді щонайменше на 2–3 години, радить djurenko. Найкраще – залишити його у прохолодному місці на всю ніч.

Таке вимочування допомагає м’ясу стати ніжнішим і вивільнити зайві соки, що можуть впливати на смак страви.

