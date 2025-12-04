Новий рік, Різдво, зимові зустрічі з близькими – це чудовий час, аби спробувати витонченіші смаки, інформує 24 Канал з посиланням на Smaker. "Зимова леді" – ніжний пляцок, який виглядає так, ніби створений спеціально для зимових історій.

Цікаво Хрумкі, солодкі й такі знайомі: трубочки з кремом як у бабусі

Як приготувати пляцок "Зимова леді"?

Час: 1 година

1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

для торта:

– 100 грамів вершкового масла;

– 100 грамів темного шоколаду;

– 2 яйця;

– 100 грамів цукру;

– 50 грамів пшеничного борошна;

– 20 грамів какао-порошку;

– 1 чайна ложка розпушувача;

сироп:

– 50 мілілітрів міцного чаю;

– 1 столова ложка вишневого лікеру;

вишневий шар:

– 250 грамів вишень;

– 50 грамів цукру;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– 1 столова ложка крохмалю;

– 50 мілілітрів води;

крем:

– 500 мілілітрів вершків 36%;

– 2 столові ложки цукрової пудри;

– 1 чайна ложка ванільного екстракту;

– 1 чайна ложка желатину;

– 30 мілілітрів води;

додатково:

– зацукровані вишні для прикрашання;

– шоколадна стружка або какао для прикрашання.

Це так ніжно / Фото Smaker

Приготування:

Для приготування тіста розтопіть масло та шоколад разом. Змішайте до однорідної маси та відставте. Збийте яйця з цукром до пишної маси. Обережно влийте розтоплений шоколад і перемішайте лопаткою до однорідності. Додайте просіяне борошно, какао-порошок і розпушувач. Злегка перемішайте. Вилийте тісто у форму для випічки розміром 20 на 20 сантиметрів, вистелену пергаментним папером. Поставте корж у розігріту до 180 градусів духовку та випікайте 20 – 25 хвилин або доки зубочистка, вставлена ​​в корж, не вийде чистою. Вийміть та дайте охолонути, потім розділіть на два шари. Приготуйте сироп. Змішайте чай і лікер і ретельно просочіть обидва коржі. Відставте. Приготуйте вишневий шар. У каструлі доведіть до кипіння вишню, лимонний сік і цукор, поки вони не розм’якнуть. Розчиніть крохмаль у воді та залийте ним киплячі вишні. Енергійно помішуйте, поки суміш не загусне, потім відставте, щоб вона повністю охолонула. Приготуйте вершки. Збийте вершки до утворення стійких піків, додавши цукрову пудру та ваніль. Розчиніть желатин у воді та дайте йому набрякнути. Потім злегка нагрійте його та дайте охолонути. Додайте 2 столові ложки вершків та перемішайте. Вилийте суміш назад у миску з основними вершками. Добре перемішайте. Зберіть торт. Поверніть один корж у форму та розподіліть по ньому половину вишневого шару, потім половину крему. Накрийте рештою вишневого шару, другим коржем та другою половиною крему. Прикрасьте зимову леді зацукрованими вишнями та шоколадною стружкою.

Для чого додавати лимонний сік?

Використання лимонного соку в рецептах забезпечує особливий, терпкий смак, пише Amy cakes bakes. Щоб отримати максимальний вміст соку з лимонів, покладіть плоди у мікрохвильову піч на 5 – 10 секунд перед нарізанням.

Завдяки нагріванню сік з фрукта буде виділятися куди краще та матиме насиченіший аромат – саме те, що потрібно для смачного десерту.

Що ще солоденького приготувати?