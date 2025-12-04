Новий рік, Різдво, зимові зустрічі з близькими – це чудовий час, аби спробувати витонченіші смаки, інформує 24 Канал з посиланням на Smaker. "Зимова леді" – ніжний пляцок, який виглядає так, ніби створений спеціально для зимових історій.
Як приготувати пляцок "Зимова леді"?
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
для торта:
– 100 грамів вершкового масла;
– 100 грамів темного шоколаду;
– 2 яйця;
– 100 грамів цукру;
– 50 грамів пшеничного борошна;
– 20 грамів какао-порошку;
– 1 чайна ложка розпушувача;
сироп:
– 50 мілілітрів міцного чаю;
– 1 столова ложка вишневого лікеру;
вишневий шар:
– 250 грамів вишень;
– 50 грамів цукру;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 1 столова ложка крохмалю;
– 50 мілілітрів води;
крем:
– 500 мілілітрів вершків 36%;
– 2 столові ложки цукрової пудри;
– 1 чайна ложка ванільного екстракту;
– 1 чайна ложка желатину;
– 30 мілілітрів води;
додатково:
– зацукровані вишні для прикрашання;
– шоколадна стружка або какао для прикрашання.
Це так ніжно / Фото Smaker
Приготування:
- Для приготування тіста розтопіть масло та шоколад разом.
- Змішайте до однорідної маси та відставте. Збийте яйця з цукром до пишної маси.
- Обережно влийте розтоплений шоколад і перемішайте лопаткою до однорідності.
- Додайте просіяне борошно, какао-порошок і розпушувач. Злегка перемішайте.
- Вилийте тісто у форму для випічки розміром 20 на 20 сантиметрів, вистелену пергаментним папером.
- Поставте корж у розігріту до 180 градусів духовку та випікайте 20 – 25 хвилин або доки зубочистка, вставлена в корж, не вийде чистою.
- Вийміть та дайте охолонути, потім розділіть на два шари. Приготуйте сироп.
- Змішайте чай і лікер і ретельно просочіть обидва коржі. Відставте.
- Приготуйте вишневий шар. У каструлі доведіть до кипіння вишню, лимонний сік і цукор, поки вони не розм’якнуть. Розчиніть крохмаль у воді та залийте ним киплячі вишні.
- Енергійно помішуйте, поки суміш не загусне, потім відставте, щоб вона повністю охолонула.
- Приготуйте вершки.
- Збийте вершки до утворення стійких піків, додавши цукрову пудру та ваніль.
- Розчиніть желатин у воді та дайте йому набрякнути.
- Потім злегка нагрійте його та дайте охолонути.
- Додайте 2 столові ложки вершків та перемішайте.
- Вилийте суміш назад у миску з основними вершками.
- Добре перемішайте. Зберіть торт.
- Поверніть один корж у форму та розподіліть по ньому половину вишневого шару, потім половину крему.
- Накрийте рештою вишневого шару, другим коржем та другою половиною крему.
- Прикрасьте зимову леді зацукрованими вишнями та шоколадною стружкою.
Для чого додавати лимонний сік?
Використання лимонного соку в рецептах забезпечує особливий, терпкий смак, пише Amy cakes bakes. Щоб отримати максимальний вміст соку з лимонів, покладіть плоди у мікрохвильову піч на 5 – 10 секунд перед нарізанням.
Завдяки нагріванню сік з фрукта буде виділятися куди краще та матиме насиченіший аромат – саме те, що потрібно для смачного десерту.
