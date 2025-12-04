З цим рецептом тісто виходить хрустким, а крем – повітряним, інформує 24 Канал з посиланням на Тікток anny.cooking. Це універсальний варіант і для чаю, і для святкового вечора.

Цікаво Красивий та смачний: як легко приготувати знаменитий торт "Мурашник"

Як приготувати трубочки з кремом?

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів листкового тіста;

– 1 яйце для змащування;

– 3 яєчні білки (90 грамів);

– 180 грамів цукру;

– 50 мілілітрів води;

– дрібка лимонної кислоти або 1 чайна ложка лимонного соку;

– цукрова пудра для посипання.

Як зробити трубочки з кремом: дивіться відео

Приготування:

Складіть фольгу в конуси. Розморозьте тісто, розкачайте його та наріжте на стрічки завширшки приблизно 2,5 сантиметри. Намотайте стрічки на підготовлені конуси з фольги. Викладіть конуси з тістом на деко, застелене пергаментом. Змастіть їх яйцем і випікайте при 190 градусах 25 – 30 хвилин – до появи золотистої скоринки. Для крему збийте білки до стійких піків. Паралельно приготуйте сироп – з’єднайте воду й цукор, доведіть до кипіння, додайте дрібку лимонної кислоти й не помішуйте під час кипіння. Якщо маєте термометр, варіть сироп до 118 – 120 градусів. Якщо ні – варіть приблизно 4 хвилини на вогні нижче середнього. Акуратно вливайте гарячий сироп тонкою цівкою в білки, не припиняючи збивання. Продовжуйте збивати ще 10 хвилин на середній та високій швидкості, доки крем не стане густим і щільним – білкові піки мають стояти. Наповніть кремом готові трубочки та подайте до столу.

Що ще можна приготувати з листкового тіста?

Вироби з листкового тіста – одні з найулюбленіших у всьому світі, зазначає liga. Роліні, слойки, самса, торти, тістечка і, звичайно, круасани – всю цю випічку можна приготувати з листкового тіста.

Його головна перевага полягає в тому, що ви можете придбати вже готовий продукт та починати готувати. Це дозволяє зекономити багато часу та сил.

Чим ще можна поласувати?