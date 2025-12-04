З цим рецептом тісто виходить хрустким, а крем – повітряним, інформує 24 Канал з посиланням на Тікток anny.cooking. Це універсальний варіант і для чаю, і для святкового вечора.
Як приготувати трубочки з кремом?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів листкового тіста;
– 1 яйце для змащування;
– 3 яєчні білки (90 грамів);
– 180 грамів цукру;
– 50 мілілітрів води;
– дрібка лимонної кислоти або 1 чайна ложка лимонного соку;
– цукрова пудра для посипання.
Приготування:
- Складіть фольгу в конуси.
- Розморозьте тісто, розкачайте його та наріжте на стрічки завширшки приблизно 2,5 сантиметри.
- Намотайте стрічки на підготовлені конуси з фольги.
- Викладіть конуси з тістом на деко, застелене пергаментом.
- Змастіть їх яйцем і випікайте при 190 градусах 25 – 30 хвилин – до появи золотистої скоринки.
- Для крему збийте білки до стійких піків.
- Паралельно приготуйте сироп – з’єднайте воду й цукор, доведіть до кипіння, додайте дрібку лимонної кислоти й не помішуйте під час кипіння.
- Якщо маєте термометр, варіть сироп до 118 – 120 градусів. Якщо ні – варіть приблизно 4 хвилини на вогні нижче середнього.
- Акуратно вливайте гарячий сироп тонкою цівкою в білки, не припиняючи збивання.
- Продовжуйте збивати ще 10 хвилин на середній та високій швидкості, доки крем не стане густим і щільним – білкові піки мають стояти.
- Наповніть кремом готові трубочки та подайте до столу.
Що ще можна приготувати з листкового тіста?
Вироби з листкового тіста – одні з найулюбленіших у всьому світі, зазначає liga. Роліні, слойки, самса, торти, тістечка і, звичайно, круасани – всю цю випічку можна приготувати з листкового тіста.
Його головна перевага полягає в тому, що ви можете придбати вже готовий продукт та починати готувати. Це дозволяє зекономити багато часу та сил.
