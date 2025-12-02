"Вишиванка" – це пляцок, який завжди справляє особливе враження та змушує гостей та рідних довго обговорювати кулінарну майстерність господині. Щоб з його приготуванням не виникло складнощів, 24 Канал пропонує скористатися перевіреним рецептом Лілії Цвіт.
Цікаво Як в найкращій нью-йоркській кав'ярні: рецепт фантастичного гарбузового чизкейка
Як зробити пляцок "Вишиванка"?
- Час: 2 години 30 хвилин
- Порцій: 12
Інгредієнти:
тісто:
– 500 грамів пшеничного борошна;
– 250 грамів маргарину;
– 18 грамів розпушувача;
– 120 грамів сметани;
– 3 курячі жовтки;
– 200 грамів цукру;
– 20 грамів какао;
макова начинка:
– 250 грамів маку;
– 100 грамів цукру;
– 3 білки;
сирна начинка:
– 1 кілограм кисломолочного сиру;
– 200 грамів цукру;
– 3 яйця;
– 50 грамів крохмалю;
крем:
– 300 грамів вершкового масла 73%;
– 250 грамів згущеного молока;
– 10 грамів розчинної кави;
– 10 мілілітрів горілки;
шоколадна глазур:
– 100 грамів шоколаду;
– 15 мілілітрів молока 2,5%.
Легкий рецепт пляцка "Вишиванка": дивіться відео
Приготування:
- Для тіста змішайте борошно з розпушувачем, перетріть із маргарином, додайте три жовтки, 200 грамів цукру та сметану. Замісіть м’яке тісто й поділіть навпіл. В одну частину всипте какао.
- Кожну частину розділіть ще раз: темне приберіть у морозилку, світле – в холодильник.
- Поки тісто охолоджується, приготуйте начинки.
- Для сирної маси збийте кисломолочний сир із цукром, крохмалем та яйцями. Мак подрібніть, залийте окропом, охолодіть.
- Білки збийте зі 100 грамами цукру до щільної піни й обережно змішайте з маком. У форму рівномірно викладіть світле тісто, зверху половину макової начинки, потім сирну.
- Поверх натріть половину замороженого темного тіста.
- Випікайте при 180 градусах приблизно 40 хвилин, дайте повністю охолонути. Так само приготуйте другий корж.
- Для крему збийте масло зі згущеним молоком, додайте каву, розчинену в невеликій кількості горілки.
- Змастіть перший корж кремом, накрийте другим. Верх залийте розтопленим шоколадом.
- Готовий пляцок треба на кілька годин поставити у холодильник.
Як правильно збивати масло?
Правильно збите масло – головний секрет вдалого крему. І домогтися цього дуже легко, підказує портал Kuchnia.
Воно повинно бути кімнатної температури та з жирністю не менше 82%. Спочатку масло потрібно збивати 5 хвилин на низькій швидкості, щоб наситити масло повітрям. Тоді ваш крем вийде повітряним та ніжним.
Які ще пляцки варто приготувати?
Спробуйте "Польську Хатку Пухатку" – соцмережі від неї просто шаленіють.
А ще вам може сподобатися легендарний "Маків цвіт", від якого віднімає мову.