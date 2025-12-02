"Вишиванка" – це пляцок, який завжди справляє особливе враження та змушує гостей та рідних довго обговорювати кулінарну майстерність господині. Щоб з його приготуванням не виникло складнощів, 24 Канал пропонує скористатися перевіреним рецептом Лілії Цвіт.

Як зробити пляцок "Вишиванка"?

Час : 2 години 30 хвилин

: 2 години 30 хвилин Порцій: 12

Інгредієнти:

тісто:

– 500 грамів пшеничного борошна;

– 250 грамів маргарину;

– 18 грамів розпушувача;

– 120 грамів сметани;

– 3 курячі жовтки;

– 200 грамів цукру;

– 20 грамів какао;

макова начинка:

– 250 грамів маку;

– 100 грамів цукру;

– 3 білки;

сирна начинка:

– 1 кілограм кисломолочного сиру;

– 200 грамів цукру;

– 3 яйця;

– 50 грамів крохмалю;

крем:

– 300 грамів вершкового масла 73%;

– 250 грамів згущеного молока;

– 10 грамів розчинної кави;

– 10 мілілітрів горілки;

шоколадна глазур:

– 100 грамів шоколаду;

– 15 мілілітрів молока 2,5%.

Приготування:

Для тіста змішайте борошно з розпушувачем, перетріть із маргарином, додайте три жовтки, 200 грамів цукру та сметану. Замісіть м’яке тісто й поділіть навпіл. В одну частину всипте какао. Кожну частину розділіть ще раз: темне приберіть у морозилку, світле – в холодильник. Поки тісто охолоджується, приготуйте начинки. Для сирної маси збийте кисломолочний сир із цукром, крохмалем та яйцями. Мак подрібніть, залийте окропом, охолодіть. Білки збийте зі 100 грамами цукру до щільної піни й обережно змішайте з маком. У форму рівномірно викладіть світле тісто, зверху половину макової начинки, потім сирну. Поверх натріть половину замороженого темного тіста. Випікайте при 180 градусах приблизно 40 хвилин, дайте повністю охолонути. Так само приготуйте другий корж. Для крему збийте масло зі згущеним молоком, додайте каву, розчинену в невеликій кількості горілки. Змастіть перший корж кремом, накрийте другим. Верх залийте розтопленим шоколадом. Готовий пляцок треба на кілька годин поставити у холодильник.

Як правильно збивати масло?

Правильно збите масло – головний секрет вдалого крему. І домогтися цього дуже легко, підказує портал Kuchnia.

Воно повинно бути кімнатної температури та з жирністю не менше 82%. Спочатку масло потрібно збивати 5 хвилин на низькій швидкості, щоб наситити масло повітрям. Тоді ваш крем вийде повітряним та ніжним.

