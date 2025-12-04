Найголовніше – правильно обрати крабові палички. Саме від цього залежить смак усього салату, інформує 24 Канал з посиланням на Shuba.
Читайте також Українські роли з оселедцем: готуємо легендарний салат по-новому – елементарний рецепт
Також обов’язково спробуйте кукурудзу перед тим, як додати її до салатниці. Вона має бути достатньо солодкою, щоб збалансувати смак паличок. Зернятка з темними плямами або пошкодженнями краще відразу відкласти.
Дехто любить готувати крабовий салат з рисом. Сьогодні ми пропонуємо приготувати варіант без нього, проте ви запросто можете включити відварений рис до списку інгредієнтів, якщо вам так більше подобається.
Як приготувати крабовий салат?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 6 яєць;
– 15 крабових паличок;
– 2 огірки;
– 350 грамів консервованої кукурудзи;
– пучок зеленої цибулі;
– 120 грамів майонезу;
– сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Добре промийте яйця та відваріть їх круто. Перекладіть яйця в холодну воду, дайте повністю охолонути та почистьте від шкарлупи.
- Чотири яйця наріжте довільними шматочками або натріть. Два яйця залиште для декорування.
- Паралельно помийте огірки, очистьте їх від шкірки та наріжте кубиками. Зелену цибулю промийте, обсушіть паперовими рушниками та дрібно поріжте. Крабові палички наріжте кубиками, розділивши кожну навпіл перед нарізанням.
- Відкрийте банку кукурудзи та злийте зайву рідину.
- Перекладіть усі інгредієнти до глибокої салатниці. Додайте майонез, посоліть і поперчіть до смаку. Акуратно перемішайте.
- Викладіть салат у порційні тарілки, посипте зеленню та прикрасьте шматочками відварених яєць.
Як правильно зварити яйця для салату
Щоб отримати ідеальні яйця для салату, покладіть їх у каструлю й залийте холодною водою. Доведіть до кипіння, після чого додайте столову ложку солі та одразу зніміть каструлю з вогню.
Накрийте кришкою й залиште яйця в гарячій воді на 10 – 12 хвилин. Для салатів краще дати їм трохи довше настоятися в окропі, ніж діставати занадто рано – так жовток буде щільним і рівномірно звареним.
Що ще можна ще приготувати?
Спробуйте швидкий салат з пекінки. Він здатний прикрасити і святковий, і буденний стіл.
Також радимо приготуватипростий, але смачний салат з буряка – ви забудете про вінегрет.