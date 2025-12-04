Найголовніше – правильно обрати крабові палички. Саме від цього залежить смак усього салату, інформує 24 Канал з посиланням на Shuba.

Також обов’язково спробуйте кукурудзу перед тим, як додати її до салатниці. Вона має бути достатньо солодкою, щоб збалансувати смак паличок. Зернятка з темними плямами або пошкодженнями краще відразу відкласти.

Дехто любить готувати крабовий салат з рисом. Сьогодні ми пропонуємо приготувати варіант без нього, проте ви запросто можете включити відварений рис до списку інгредієнтів, якщо вам так більше подобається.

Як приготувати крабовий салат?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 6 яєць;

– 15 крабових паличок;

– 2 огірки;

– 350 грамів консервованої кукурудзи;

– пучок зеленої цибулі;

– 120 грамів майонезу;

– сіль, перець до смаку.

Приготування:

Добре промийте яйця та відваріть їх круто. Перекладіть яйця в холодну воду, дайте повністю охолонути та почистьте від шкарлупи. Чотири яйця наріжте довільними шматочками або натріть. Два яйця залиште для декорування. Паралельно помийте огірки, очистьте їх від шкірки та наріжте кубиками. Зелену цибулю промийте, обсушіть паперовими рушниками та дрібно поріжте. Крабові палички наріжте кубиками, розділивши кожну навпіл перед нарізанням. Відкрийте банку кукурудзи та злийте зайву рідину. Перекладіть усі інгредієнти до глибокої салатниці. Додайте майонез, посоліть і поперчіть до смаку. Акуратно перемішайте. Викладіть салат у порційні тарілки, посипте зеленню та прикрасьте шматочками відварених яєць.

Як правильно зварити яйця для салату

Щоб отримати ідеальні яйця для салату, покладіть їх у каструлю й залийте холодною водою. Доведіть до кипіння, після чого додайте столову ложку солі та одразу зніміть каструлю з вогню.

Накрийте кришкою й залиште яйця в гарячій воді на 10 – 12 хвилин. Для салатів краще дати їм трохи довше настоятися в окропі, ніж діставати занадто рано – так жовток буде щільним і рівномірно звареним.

