Про цей секрет так просто не дізнатися: готуємо пишні оладки на сніданок
12 листопада 2023, 10:19Читать новость на русском
Джерело:УНІАН
Оладки – чи не найулюбленіший сніданок багатьох господинь. Адже готувати їх доволі просто та швидко, а завдяки безлічі варіантів наповнення і подачі страва виходить постійно різною.
Щоб оладки вийшли пишними, як у бабусі, дістаньте потрібні продукти з холодильника за кілька годин до приготування. Замість цього також можна розігріти кефір 10 – 15 секунд в мікрохвильовці або поставити на такий самий час у каструлю з гарячою водою.
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Оладки на кефірі класичні – перевірений рецепт
- Час: 30 хвилин
- Порції: 6 – 8
– 2 чайні ложки пресованих або 2,5 чайної ложки сухих дріжджів;
– 2 склянки кефіру:
– 500 грамів борошна;
– 2 яйця;
– 1,5 склянки цукру;
– 1 столова ложка олії чи вершкового масла;
– половина чайної ложки солі.
Подавайте оладки з улюбленим варенням чи фруктами / Фото Unsplash
Приготування:
- Розведіть дріжджі в теплому або кімнатної температури кефірі. З'єднайте його з просіяним 2 – 3 рази борошном і вимісіть.
- Поставте тісто піднятися в тепле місце, накривши миску бавовняним або лляним рушником чи використавши харчову плівку. Миску можна поставити у гарячу воду, або на табуретку біля теплої батареї, періодично повертаючи.
- Головний секрет полягає у тому, що як тільки тісто підніметься, в нього потрібно додати яйця, масло, цукор і сіль. Після цього повторно вимісіть й дайте піднятися вдруге.
- Далі беріться до випічки оладок, більше не розмішуючи. Беріть тісто обов'язково змоченою у воді столовою ложкою і викладайте на змащену маслом гарячу сковороду.
- Обсмажуйте оладки на середньому вогні з двох боків до золотистого кольору.