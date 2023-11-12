Про цей секрет так просто не дізнатися: готуємо пишні оладки на сніданок

12 листопада 2023, 10:19
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Джерело:

УНІАН

Оладки – чи не найулюбленіший сніданок багатьох господинь. Адже готувати їх доволі просто та швидко, а завдяки безлічі варіантів наповнення і подачі страва виходить постійно різною.

Щоб оладки вийшли пишними, як у бабусі, дістаньте потрібні продукти з холодильника за кілька годин до приготування. Замість цього також можна розігріти кефір 10 – 15 секунд в мікрохвильовці або поставити на такий самий час у каструлю з гарячою водою.

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Оладки на кефірі класичні – перевірений рецепт

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 6 – 8
Інгредієнти:
– 2 чайні ложки пресованих або 2,5 чайної ложки сухих дріжджів;
– 2 склянки кефіру:
– 500 грамів борошна;
– 2 яйця;
– 1,5 склянки цукру;
– 1 столова ложка олії чи вершкового масла;
– половина чайної ложки солі.


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Приготування:

  1. Розведіть дріжджі в теплому або кімнатної температури кефірі. З'єднайте його з просіяним 2 – 3 рази борошном і вимісіть.
  2. Поставте тісто піднятися в тепле місце, накривши миску бавовняним або лляним рушником чи використавши харчову плівку. Миску можна поставити у гарячу воду, або на табуретку біля теплої батареї, періодично повертаючи.
  3. Головний секрет полягає у тому, що як тільки тісто підніметься, в нього потрібно додати яйця, масло, цукор і сіль. Після цього повторно вимісіть й дайте піднятися вдруге.
  4. Далі беріться до випічки оладок, більше не розмішуючи. Беріть тісто обов'язково змоченою у воді столовою ложкою і викладайте на змащену маслом гарячу сковороду.
  5. Обсмажуйте оладки на середньому вогні з двох боків до золотистого кольору.
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Автор: Ольга Котів