Тетеря або Рябко в горщику: давній рецепт смачнющої страви часів Війська Запорозького
22 лютого 2024, 23:36Читать новость на русском
Джерело:Etnocook
Тетеря – стародавня українська страва. Її можна їсти самостійно або подавати як гарнір.
Тетеря готується з пшона. Для заправки можна також взяти масло і за бажанням додати часник, підсмажену до золотистого кольору цибулю, свіжий кріп, зелену цибулю, домашній сир, чи терту моркву.
Варто спробувати Смажена картопля по-іспанськи: приготуйте тортилью – ця страва здивує вас простотою та смаком
Тетеря
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 1 склянка пшона;
– 1 склянка гречаного борошна;
– 50 мілілітрів олії;
– 4 склянки води;
– зелень, сіль до смаку.
Приготування:
- Пшоно дуже добре помийте, залийте двома склянками води та готуйте в закритому горщику на маленькому вогні 25 хвилин після закипання.
- Гречане борошно залийте двома склянками води та розколотіть до рідкого тіста, як на млинці.
- До приготованого пшона в горщик додайте гречане тісто, вимішайте, закрийте горщик і готуйте на маленькому вогні ще 15 хвилин.
- Готову тетерю заправте олією. ЇЇ можна подавати зі шпундрою, свіжими та тушкованими овочами, зеленню, м'ясом та рибою.