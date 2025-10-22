Пунш – головний напій на Геловін, який додасть святу колориту та особливого настрою. Смачно, бюджетно та колоритно – саме такий рецепт пуншу 24 Канал пропонує відтворити з TikTok drink_easy.

Читайте також Смачно так само як і моторошно: як приготувати неймовірний торт на Геловін

Як приготувати пунш на Геловін?

  • Час: 5
  • Порцій: 10

Інгредієнти:
– лід;
– 2 мандарини;
– 2 яблука;
– 500 мілілітрів горілки;
– 300 мілілітрів джину або рому;
– упаковка желейних цукерок;
– 1 літр вишневого соку;
– 1 літр соку червоного апельсина.

Приготування:

  1. У велику тару насипаємо лід.
  2. Додаємо фрукти та желейні цукерки.
  3. Додаємо алкогольні напої та сік.
  4. Добре перемішуємо.

А ще можна урізноманітнити вечірку пуншем з TikTok city_bartender.

Чим ще пригостити гостей?