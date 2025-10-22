Пунш – головний напій на Геловін, який додасть святу колориту та особливого настрою. Смачно, бюджетно та колоритно – саме такий рецепт пуншу 24 Канал пропонує відтворити з TikTok drink_easy.
Як приготувати пунш на Геловін?
- Час: 5
- Порцій: 10
Інгредієнти:
– лід;
– 2 мандарини;
– 2 яблука;
– 500 мілілітрів горілки;
– 300 мілілітрів джину або рому;
– упаковка желейних цукерок;
– 1 літр вишневого соку;
– 1 літр соку червоного апельсина.
Приготування:
- У велику тару насипаємо лід.
- Додаємо фрукти та желейні цукерки.
- Додаємо алкогольні напої та сік.
- Добре перемішуємо.
