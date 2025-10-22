Пунш – головний напій на Геловін, який додасть святу колориту та особливого настрою. Смачно, бюджетно та колоритно – саме такий рецепт пуншу 24 Канал пропонує відтворити з TikTok drink_easy.

Читайте також Смачно так само як і моторошно: як приготувати неймовірний торт на Геловін

Як приготувати пунш на Геловін?

Час : 5

: 5 Порцій: 10

Інгредієнти:

– лід;

– 2 мандарини;

– 2 яблука;

– 500 мілілітрів горілки;

– 300 мілілітрів джину або рому;

– упаковка желейних цукерок;

– 1 літр вишневого соку;

– 1 літр соку червоного апельсина.

Приготування:

У велику тару насипаємо лід. Додаємо фрукти та желейні цукерки. Додаємо алкогольні напої та сік. Добре перемішуємо.

А ще можна урізноманітнити вечірку пуншем з TikTok city_bartender.

Чим ще пригостити гостей?