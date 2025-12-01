Равлики – це страва робочого класу, який стала делікатесом аристократів. Вони стали символом високого статусу, але зараз дозволити собі їх смачно приготувати може майже кожен, що 24 Канал пропонує зробити за рецептом ютуб-каналу Telande World.
Як приготувати равликів у часниковому соусі?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 200 грамів равликів;
– 20 грамів імбиру;
– 2 зубчики часнику;
– морська сіль та перець до смаку;
– гілочка базиліку;
– 200 мілілітрів води;
– 50 грамів вершкового масла;
– 200 мілілітрів вершків (20%);
– 80 грамів пармезану.
Готуємо вишуканих равликів вдома: відео
Приготування:
- Різані равлики без мушель викладіть на суху розігріту сковороду. Додайте натертий імбир і розчавлений зубчик часнику. Приправте морською сіллю, чорним перцем і киньте гілочку базиліку для аромату.
- Влийте трохи води, накрийте кришкою та тушкуйте приблизно 15 хвилин.
- Поки равлики готуються, приготуємо соус. Розтопіть вершкове масло, додайте ще один розчавлений зубчик часнику, влийте вершки й добре перемішайте.
- Готових равликів відкиньте на друшляк і перекладіть у соус.
- Додайте перцю й тушкуйте до загущення, консистенція має нагадувати сметану.
- Втріть у соус приблизно 20 грамів пармезану, підсоліть морською сіллю й зніміть сковороду з плити.
- Перекладіть равликів у дві невеликі формочки для запікання, посипте зверху рештою пармезану й поставте в духовку на 15 хвилин при температурі 180 градусів.
На що звертати увагу при купівлі равликів?
Купуйте продукцію від спеціалізованих ферм. Так ви будете впевнені у якості та безпечності равликів, радять користувачі на Quora.
Також краще купувати великі екземпляри, розміром від 8 грамів. Якщо ж захочете поласувати делікатесом та купуватимете живих равликів, то зверніть увагу, що вони повинні бути активними, або ж у щільно закритій мушлі з характерною плівкою.
