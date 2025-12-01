Равлики – це страва робочого класу, який стала делікатесом аристократів. Вони стали символом високого статусу, але зараз дозволити собі їх смачно приготувати може майже кожен, що 24 Канал пропонує зробити за рецептом ютуб-каналу Telande World.

Як приготувати равликів у часниковому соусі?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 200 грамів равликів;

– 20 грамів імбиру;

– 2 зубчики часнику;

– морська сіль та перець до смаку;

– гілочка базиліку;

– 200 мілілітрів води;

– 50 грамів вершкового масла;

– 200 мілілітрів вершків (20%);

– 80 грамів пармезану.

Готуємо вишуканих равликів вдома: відео

Приготування:

Різані равлики без мушель викладіть на суху розігріту сковороду. Додайте натертий імбир і розчавлений зубчик часнику. Приправте морською сіллю, чорним перцем і киньте гілочку базиліку для аромату. Влийте трохи води, накрийте кришкою та тушкуйте приблизно 15 хвилин. Поки равлики готуються, приготуємо соус. Розтопіть вершкове масло, додайте ще один розчавлений зубчик часнику, влийте вершки й добре перемішайте. Готових равликів відкиньте на друшляк і перекладіть у соус. Додайте перцю й тушкуйте до загущення, консистенція має нагадувати сметану. Втріть у соус приблизно 20 грамів пармезану, підсоліть морською сіллю й зніміть сковороду з плити. Перекладіть равликів у дві невеликі формочки для запікання, посипте зверху рештою пармезану й поставте в духовку на 15 хвилин при температурі 180 градусів.

На що звертати увагу при купівлі равликів?

Купуйте продукцію від спеціалізованих ферм. Так ви будете впевнені у якості та безпечності равликів, радять користувачі на Quora.

Також краще купувати великі екземпляри, розміром від 8 грамів. Якщо ж захочете поласувати делікатесом та купуватимете живих равликів, то зверніть увагу, що вони повинні бути активними, або ж у щільно закритій мушлі з характерною плівкою.

