Червоний Кінь – символ енергії, сили та святкового розмаху. У багатьох традиціях вважається, що саме насичений колір приносить удачу цьому знаку. Поєднання повітряного коржа, ягідного прошарку та крему створює смак, який запам’ятовується з першого шматочка, інформує 24 Канал з посиланням на інстаграм знаменитого Ектора.

Як приготувати "Червоний оксамит"?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

для коржа:

– 4 яйця;

– 85 грамів цукру;

– 80 грамів борошна;

– 10 грамів какао-порошку;

– пів чайної ложки розпушувача;

– червоний барвник;

– 35 грамів олії;

ягідний джем:

– 300 грамів полуниці або малини;

– 50 грамів цукру;

– 30 грамів крохмалю.

вершковий крем:

– 300 грамів вершкового крем-сиру;

– 150 грамів вершків;

– 60 грамів цукрової пудри.

Готуємо "Червоний оксамит": дивіться відео від Ектора

Неймовірний смак свята / Скриншот з відео "Готуємо смачно"

Приготування:

Збийте яйця з цукром, поки не утвориться пишна піна. Додайте просіяне борошно, какао, розпушувач, барвник та олію – перемішайте до гладкої, однорідної маси. Перелийте тісто на застелений пергаментом деко й розрівняйте. Випікайте 7 – 9 хвилин за температури 180 градусів. Щойно корж готовий, підрівняйте краї, накрийте іншим аркушем пергаменту та дайте йому повністю охолонути. Ягоди перебийте у пюре, проваріть із цукром і крохмалем до загусання, після чого охолодіть. Інгредієнти для крему збийте до пишної, стійкої текстури. Корж змастіть ягідним джемом, потім кремом. Скрутіть у рулет, покрийте тонким шаром крему й присипте крихтами з обрізків.

Що робити, щоб бісквітний рулет не тріскався під час скручування?

Щоб бісквіт не тріснув під час розкачування, уникайте перепікання, пише completelydelicious. Розкачайте корж, поки він ще теплий, але не гарячий.

Щоб зробити його більш гнучким. використовуйте пергаментний папір. Цей простий секрет дозволить згорнути рулет без зайвих проблем.

