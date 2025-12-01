Цей рецепт існує понад 100 років, проте й досі дивує поєднанням ніжної начинки та м’якого шоколадного тіста, інформує 24 Канал з посиланням на "Господинька". Печиво виглядає святково та готується без зайвої метушні.

Цікаво Забудете дорогу до кондитерської та магазину: торт не кефірі "все змішали – і в духовку"

Як приготувати печиво "Різдвяне"?

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
начинка:
– 100 грамів кокосової стружки;
– приблизно 200 грамів підсолодженого згущеного молока;
тісто:
– 150 грамів м’якого масла;
– 80 грамів цукрової пудри;
– 1 щіпка солі;
– 8 грамів ванільного цукру;
– 200 грамів борошна;
– 30 грамів какао;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 3 – 4 столові ложки теплого молока.

Печиво з кокосомКрасиво й смачно / Фото unsplash

Приготування:

  1. Для начинки змішайте кокосову стружку зі згущеним молоком і сформуйте з маси невеликі кульки.
  2. Щоб приготувати тісто збийте вершкове масло з цукровою пудрою, сіллю та ванільним цукром до кремоподібної консистенції.
  3. В окремій мисці поєднайте борошно, какао та розпушувач, після чого додайте сухі інгредієнти до масляної суміші.
  4. Влийте трохи теплого молока, щоб скоригувати консистенцію – тісто має бути м’яким, не липнути до рук і не кришитися.
  5. Розділіть тісто на частини, сформуйте коржики, у центр кожного покладіть кокосову кульку, загорніть і скрутіть у кульку.
  6. Викладіть сформоване печиво на деко, застелене пергаментом.
  7. Зробіть невеликі надрізи – під час випікання вони допоможуть печиву красиво розкритися.
  8. Випікайте за температури 180 градусів упродовж 15 – 17 хвилин.

Чи дешевше робити власну цукрову пудру?

Приготувати цукрову пудру вдома набагато дешевше, і різниця добре відчутна, пише Bigger Bolder Baking. Достатньо засипати одну склянку цукрового піску в кухонний комбайн і збити його до стану дрібної пудри.

Усе – жодних зайвих інгредієнтів і мінімум зусиль. Тож якщо вдома є комбайн, то можете більше ніколи не купувати цукрову пудру у магазин.

Що ще солодкого спробувати?