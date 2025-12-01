Цей рецепт існує понад 100 років, проте й досі дивує поєднанням ніжної начинки та м’якого шоколадного тіста, інформує 24 Канал з посиланням на "Господинька". Печиво виглядає святково та готується без зайвої метушні.

Як приготувати печиво "Різдвяне"?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

начинка:

– 100 грамів кокосової стружки;

– приблизно 200 грамів підсолодженого згущеного молока;

тісто:

– 150 грамів м’якого масла;

– 80 грамів цукрової пудри;

– 1 щіпка солі;

– 8 грамів ванільного цукру;

– 200 грамів борошна;

– 30 грамів какао;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 3 – 4 столові ложки теплого молока.

Красиво й смачно / Фото unsplash

Приготування:

Для начинки змішайте кокосову стружку зі згущеним молоком і сформуйте з маси невеликі кульки. Щоб приготувати тісто збийте вершкове масло з цукровою пудрою, сіллю та ванільним цукром до кремоподібної консистенції. В окремій мисці поєднайте борошно, какао та розпушувач, після чого додайте сухі інгредієнти до масляної суміші. Влийте трохи теплого молока, щоб скоригувати консистенцію – тісто має бути м’яким, не липнути до рук і не кришитися. Розділіть тісто на частини, сформуйте коржики, у центр кожного покладіть кокосову кульку, загорніть і скрутіть у кульку. Викладіть сформоване печиво на деко, застелене пергаментом. Зробіть невеликі надрізи – під час випікання вони допоможуть печиву красиво розкритися. Випікайте за температури 180 градусів упродовж 15 – 17 хвилин.

Чи дешевше робити власну цукрову пудру?

Приготувати цукрову пудру вдома набагато дешевше, і різниця добре відчутна, пише Bigger Bolder Baking. Достатньо засипати одну склянку цукрового піску в кухонний комбайн і збити його до стану дрібної пудри.

Усе – жодних зайвих інгредієнтів і мінімум зусиль. Тож якщо вдома є комбайн, то можете більше ніколи не купувати цукрову пудру у магазин.

