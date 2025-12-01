Цей рецепт існує понад 100 років, проте й досі дивує поєднанням ніжної начинки та м’якого шоколадного тіста, інформує 24 Канал з посиланням на "Господинька". Печиво виглядає святково та готується без зайвої метушні.
Як приготувати печиво "Різдвяне"?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
начинка:
– 100 грамів кокосової стружки;
– приблизно 200 грамів підсолодженого згущеного молока;
тісто:
– 150 грамів м’якого масла;
– 80 грамів цукрової пудри;
– 1 щіпка солі;
– 8 грамів ванільного цукру;
– 200 грамів борошна;
– 30 грамів какао;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 3 – 4 столові ложки теплого молока.
Красиво й смачно / Фото unsplash
Приготування:
- Для начинки змішайте кокосову стружку зі згущеним молоком і сформуйте з маси невеликі кульки.
- Щоб приготувати тісто збийте вершкове масло з цукровою пудрою, сіллю та ванільним цукром до кремоподібної консистенції.
- В окремій мисці поєднайте борошно, какао та розпушувач, після чого додайте сухі інгредієнти до масляної суміші.
- Влийте трохи теплого молока, щоб скоригувати консистенцію – тісто має бути м’яким, не липнути до рук і не кришитися.
- Розділіть тісто на частини, сформуйте коржики, у центр кожного покладіть кокосову кульку, загорніть і скрутіть у кульку.
- Викладіть сформоване печиво на деко, застелене пергаментом.
- Зробіть невеликі надрізи – під час випікання вони допоможуть печиву красиво розкритися.
- Випікайте за температури 180 градусів упродовж 15 – 17 хвилин.
Чи дешевше робити власну цукрову пудру?
Приготувати цукрову пудру вдома набагато дешевше, і різниця добре відчутна, пише Bigger Bolder Baking. Достатньо засипати одну склянку цукрового піску в кухонний комбайн і збити його до стану дрібної пудри.
Усе – жодних зайвих інгредієнтів і мінімум зусиль. Тож якщо вдома є комбайн, то можете більше ніколи не купувати цукрову пудру у магазин.
